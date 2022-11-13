Аполлон дивився, як ми боремося, – фаворитка "Холостяка" заявила, що він принизив її та учасниць

Після 3 випуску на "Холостяка" Алекса Топольського знову полився хейт. На диво, цього разу від учасниці, яка залишилася, а не вибула. Аліна, з якою герой літав у Стамбул, обурилася через забіг на сумісність і церемонію троянд.

У 3 випуску 12 сезону "Холостяка" вилетіла Люда, яка подякувала шоу за досвід і змогу подивитися на себе збоку. Тоді як Аліна, яка на церемонії отримала рожеву троянду господині будинку, висловила невдоволення. Виявляється, дівчині не сподобалося групове побачення з забігом і реакція Алекса на скандал у будинку.

До теми Холостяк 12 сезон 3 випуск: гаряча фотосесія для Алекса, побачення у Львові та скандал у будинку

Фаворитка "Холостяка" Аліна розчарувалася в ньому

Третій тиждень на проєкті розпочався зі спільної зустрічі, де дівчата отримали завдання пробігти 1,6 кілометра та відповісти на гострі запитання так, щоб було якомога більше збігів з "Холостяком". Аліна, яка ледь здолала три кола, обурилася, що Алекс не приєднався до них, а згори спостерігав, як вони страждають.

Він не долучився до нас, а лише стояв і дивився ніби зі свого п'єдесталу, як ми "боремося". Це було більш принизливо, ніж азартно. У той момент, я думала, як же він тішиться зараз тим, що дівчата "випльовують" свої легені заради такого "аполлона". Абсурдна ситуація. Повний дебілізм,

– розгнівалася дівчина.

Групове побачення на сумісність з Алексом / Фото СТБ

Після церемонії троянд Аліна взагалі розчарувалася в Алексу Топольському. Вона вважає, що він говорить одне, а робить зовсім інше. Мабуть, дівчина мала на увазі інцидент з Сашею – "Холостяк", для якого нібито перш за все щирість, залишив у шоу учасницю, яка запровадила мало не рабські правила в будинку, а при ньому поводилася як "божа кульбабка".

"Вкрай добила церемонія. Рішення, що приймав холостяк, йшли всупереч його словам. З церемонії я поверталась до будинку вже в ролі господині будинку та з думками, що я розчарована у холостяку. Слова гарні, тут не посперечаюсь, але вчинки зовсім інші", – наголосила учасниця.

Ба більше, на цьому етапі Аліна нібито "мала бажання залишити всю цю багнюку і піти додому". "Подивимося, що буде далі", – заінтригувала дівчина в кінці поста.