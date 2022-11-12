Олександра стала господинею дому на другий тиждень в "Холостяку". Вона влаштувала в будинку учасниць жорсткі правила, за якими інші дівчата мали прибирати в її кімнаті, робити масаж, макіяж і готувати сніданок.
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На церемонії троянд дівчата не стерпіли та поскаржилися на Сашу Алексу Топольському. "Я обурений цією інформацією, тому що вона абсолютно не відповідала тому образу, який я створив про Сашу", – прокоментував "Холостяк".
Саша Мудра відреагувала на скандал в "Холостяку"
Олександра прокоментувала скандал, що виник у будинку. Вона поділилась, що насамперед думає про Алекса й те, якою буде поруч з ним.
Не дивлячись на мої "жорсткі" правила у будинку, та цю "надихаючу" промову дівчат на церемонії, Алексу набагато важливіше, яка я поруч із ним. Кількість людей та їх тиск, не може вплинути на мою думку. Я поважаю оточуючих, але це не означає, що я повинна забувати про власні бажання,
– підкреслила Саша.
"Кожна з дівчат знаходиться тут заради одного чоловіка і, як відомо, у коханні кожен сам за себе. Це абсолютно нормально. Дуже вдячна Алексу за наше казкове побачення у Львові, яке нас зблизило".
Саша на церемонії троянд / Фото з інстаграму Олександри
Дівчина також прокоментувала поцілунок наприкінці її побачення з Алексом, який не відбувся. "Було дуже легко і комфортно поряд із людиною, але з поцілунком все ж таки вирішила не поспішати. Нехай пофантазує", – відповіла Саша.
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У мережі шанувальники діляться різними думками стосовно правил Олександри в будинку учасниць. Комусь її вчинок здається диктаторським:
- "Сорі, але рабство було скасоване багато років тому. Поважання особистих кордонів повинно бути поза всіляких дошок. Шкода, що паразитарне мислення все ще у моді. Фу";
- "Неприємна людина".
Але багато хто навпаки хвалить Сашу за витримку й те, як вона бореться з конкурентками.
- "З правилами звісно трохи перемудрили, був певний перебір, та думаю, що це було зроблено спеціально, щоб їх помучити й позлити, типу жарт";
- "Байдуже на тих дівчат, вони вже дорослі дівчатка і могли б казати одразу, що їх не влаштовує. А ви неперевершена";
- "Твоя поведінка на шоу – це поведінка людини, яка знає собі ціну";
- "Перший поцілунок мав бути твоїм, але щось ти натупила. Ненавиджу егоїсток, але щось в тобі чіпляє, мабуть, милота, та те, як на тебе дивиться Алекс, що продовжую вболівати за тебе";
- "Я вболіваю тільки за вас! І навіть дівчата не змінили мою думку".