Олександра стала господинею дому на другий тиждень в "Холостяку". Вона влаштувала в будинку учасниць жорсткі правила, за якими інші дівчата мали прибирати в її кімнаті, робити масаж, макіяж і готувати сніданок.

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На церемонії троянд дівчата не стерпіли та поскаржилися на Сашу Алексу Топольському. "Я обурений цією інформацією, тому що вона абсолютно не відповідала тому образу, який я створив про Сашу", – прокоментував "Холостяк".

Саша Мудра відреагувала на скандал в "Холостяку"

Олександра прокоментувала скандал, що виник у будинку. Вона поділилась, що насамперед думає про Алекса й те, якою буде поруч з ним.

Не дивлячись на мої "жорсткі" правила у будинку, та цю "надихаючу" промову дівчат на церемонії, Алексу набагато важливіше, яка я поруч із ним. Кількість людей та їх тиск, не може вплинути на мою думку. Я поважаю оточуючих, але це не означає, що я повинна забувати про власні бажання,

– підкреслила Саша.

"Кожна з дівчат знаходиться тут заради одного чоловіка і, як відомо, у коханні кожен сам за себе. Це абсолютно нормально. Дуже вдячна Алексу за наше казкове побачення у Львові, яке нас зблизило".



Саша на церемонії троянд / Фото з інстаграму Олександри

Дівчина також прокоментувала поцілунок наприкінці її побачення з Алексом, який не відбувся. "Було дуже легко і комфортно поряд із людиною, але з поцілунком все ж таки вирішила не поспішати. Нехай пофантазує", – відповіла Саша.

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У мережі шанувальники діляться різними думками стосовно правил Олександри в будинку учасниць. Комусь її вчинок здається диктаторським:

"Сорі, але рабство було скасоване багато років тому. Поважання особистих кордонів повинно бути поза всіляких дошок. Шкода, що паразитарне мислення все ще у моді. Фу";

"Неприємна людина".

Але багато хто навпаки хвалить Сашу за витримку й те, як вона бореться з конкурентками.