Після того, як у 2 випуску 12 сезону "Холостяка" Алекс Топольський запросив Аліну до Стамбула, дівчата розраховували на карколомні побачення. Він не підкачав і влаштував чотири емоційні зустрічі – групову, де зібрав усіх претенденток на своє серце, парну та дві індивідуальні, передає 24 канал. Про скандали, конкуренцію та почуття у 3 випуску дізнавайтеся нижче.

Важливо Холостяк 12 сезон 3 випуск: скільки дівчат вилетіло з проєкту

Групове побачення – забіг на сумісність

На минулій церемонії Алекс Топольський заявив, що хоче розпочати тиждень зі спільної зустрічі, і порадив одягти кросівки. Тож дівчата опинилися на стадіоні, де для них влаштували забіг на сумісність. Вони мали пробігти три кола по 400 метрів, на кожному з яких на них чекали гострі запитання з двома варіантами відповіді. На фініші ж учасниці повинні були обрати картку з завдання. Переможуть одразу дві конкурсанти – та, хто пробіжить найшвидше, і та, в якої буде найбільше збігів з "Холостяком".

Уперед одразу вирвалася Марина, яка отримала жовту троянду, але її випередила волейболістка Люда.

Групове побачення на сумісність з Алексом / Фото СТБ

Цікаво Холостяк 12 сезон: усі учасниці реаліті-шоу

Люда прибігла першою і залишилася без завдання, але одразу ж після забігу відправилася на розмову з "Холостяком". Вона розповіла про колишнього, якому пробачила зраду, а Алекс вручив подарунок – сережки та підвіску з діамантами. Під час спілкування героя шокувало, що дівчину били в дитинстві, і вона не бачить у цьому нічого поганого.

прибігла першою і залишилася без завдання, але одразу ж після забігу відправилася на розмову з "Холостяком". Вона розповіла про колишнього, якому пробачила зраду, а Алекс вручив подарунок – сережки та підвіску з діамантами. Під час спілкування героя шокувало, що дівчину били в дитинстві, і вона не бачить у цьому нічого поганого. Саша обрала картку з невідомим. Там був сюрприз від "Холостяка" наприкінці тижня.

обрала картку з невідомим. Там був сюрприз від "Холостяка" наприкінці тижня. Марина – розділити приз з переможницею.

– розділити приз з переможницею. Юля вирішила зійти з дистанції та поспілкуватися з "Холостяком" тет-а-тет, чому позаздрили всі дівчата.

вирішила зійти з дистанції та поспілкуватися з "Холостяком" тет-а-тет, чому позаздрили всі дівчата. Аліна зобов'язалася знімати Алексу відеозвід з будинку.

зобов'язалася знімати Алексу відеозвід з будинку. Катя – штрафне коло для суперниці. Цей "приз" модель вручила переможниці Люді.

– штрафне коло для суперниці. Цей "приз" модель вручила переможниці Люді. Оля – назвати "Холостяку" недолік кожної учасниці, включно зі своїм.

На тет-а-теті Оля натякнула Алексу, що Віка задоросла для нього, у Каті нібито немає своєї думки, Саша (директорка IT-компанії) – занадто багато говорить, Роксолана – надміру сексуальна, Аміна нібито вічно говорить не в тему, Саша Мудра – самовпевнена, Ліза – мовчазна. Юлю-вишивальницю Оля назвала акулою, а найбільше розхвалила Юлю (директорку бенкетної служби). Марина, за її словами, неправильно використовує гроші, Люда – "два метри самовпевненості", Аліна "ніколи не подорожувала, а гроші на вініри в неї були". Себе ж Оля назвала занадто доброю.

Оля на груповому побаченні / Фото СТБ

Роксолана зупинилася на картці з написом "нічого".

зупинилася на картці з написом "нічого". Віка – усунути з дистанції одну з суперниць. Вона обрала Юлію, тож Григорій Решетник перервав їхнє індивідуальне спілкування з Алексом.

– усунути з дистанції одну з суперниць. Вона обрала Юлію, тож Григорій Решетник перервав їхнє індивідуальне спілкування з Алексом. Олександра – провести тиждень мовчки.

– провести тиждень мовчки. Аміна могла відібрати у конкурентки один бал на свою користь.

могла відібрати у конкурентки один бал на свою користь. Єлизавета – прийти на церемонію троянд лише в білизні.

– прийти на церемонію троянд лише в білизні. Юля прибігла останньою, тож картки їй не вистачило. Натомість дівчина схопила червону троянду.

З запитаннями на сумісність Алекс найбільше зійшовся з Аміною, оскільки одну картку та забрала в Саші. Він запросив її на екстримальне побачення – дрифтинг. Однак з індивідуальної зустріч перетворилася в парну, адже Марина обрала картку приєднатися до призу переможниці.

До теми Холостяк 12 сезон 2 випуск: перші побачення в Україні та романтична прогулянка в Стамбулі

Завдання від Григорія Решетника

Ведучий прийшов у будинок дівчат з завданням. Кожна з них мала зробити для Алекса фото, яке підписала б "коханий, я скучила, приїжджай". Роксолана вигадала кадр в портупеї, Юля набрала ванну з пелюстками троянд, Саша еротично сфотографувалася зі сковорідкою, Ліза – у душі, Саша – з дитиною на руках, а Люда обрала приземлену ідею – на кухні за кавою.

Найбільше "Холостяка" заінтригувало еротичне фото Лізи, тож він роздрукував її світлину, відправив по неї авто й запросив до себе додому.

Парне побачення з Аміною та Мариною

Алекс Топольський чекав учасниць на автодромі. Інструктор одразу ж заявив, що дівчина з кращим вестибулярним апаратом сяде ззаду поряд з "Холостяком". Марина випередила Аміну й зайняла місце біля нього.

Після майстер-класу головний герой сів за кермо сам, а потім посадив Аміну, в якої не було практики на механіці. Тоді як Марина кермує вісім років, тож вона навіть дрифтувала на майданчику. На парному спілкуванні дівчина також виділилася тим, що фельдшер, на відміну від Аміни, яка лише вчиться на лікарку. Як з'ясувалося, дівчина навіть працювала на "швидкій".

Бунтарський характер Марини зацікавив Алекса, адже вони обоє рано стали самостійними. Виявляється, дівчина в 15 років втекла з дому, щоб навчатися на дизайнерку, але батьки відправили її в медичний коледж. Під час індивідуального спілкування "Холостяк" теж відкрився – зізнався, що два роки тому його батько загинув – чоловіка збив автобус.

На тет-а-теті Аміна заявила, що в неї твердий характер, а її єдині серйозні стосунки тривали всього 1,5 року. Однак до сімейного життя 20-річна дівчина ніби готова.

Алекс Топольський на побаченні з Мариною та Аміною / Скриншот з відео

На диво, Алекс Топольський не вручив троянду жодній з дівчат, тож вони обоє страшенно розхвилювалися. Конкуренток це, звичайно ж, потішило.

Не пропустіть Холостяк 12 сезон 1 випуск: нові кольори троянд на церемонії у шоу, що повернулось в час війни

Індивідуальне побачення з Лізою вдома

Після завдання від Григорія Решетника Алекс Топольський запросив Лізу до себе на вечерю з кумом і похресником – Славою Дьоміним і його сином Владом. Удвох вони готували рибу, канапки з сиром й обговорювали її еротичне фото, яке "Холостяка" аж нітрохи не збентежило, а навпаки сподобалося. Ліза обмовилася, що батьки розлучилися через проблеми тата з алкоголем, але обговорювати це далі вона не захотіла. Уже наприкінці вечора круп'є зізналася, що "з'їхала" з теми, бо кілька місяців тому її батько помер.

Алекс Топольський на побаченні з Лізою / Фото СТБ

"Алекс дуже крутий хрещений. Він дуже часто цікавиться, як у Влада справи", – розхвалив його радіоведучий. Учасниця ж проявила себе як різнобічна особистість – цікавиться і астрофізикою, і джазовою музикою, і візажем, і азартними іграми. Славі Дьоміну здалося, що вона трохи перебільшує, але загалом Ліза справила на нього гарне враження.

Після вечері вони зіграли в Alias, щоб розслабилася. Команда Алекса та Лізи програла Дьоміну та Владу, тож вони вигадали пікантне завдання – поцілуватися. Дівчина підставила щічку, а коли гості пішли, отримала троянду.

Алекс Топольський на побаченні з Лізою / Скриншот з відео

Індивідуальне побачення з Сашею у Львові

"Холостяк" запросив Сашу в рідний Львів, адже на забігу саме вона обрала картку "невідоме". Він показав будинок, де жив з батьками, а вона затягла його в під'їзд. Там Алекс поділився теплими спогадами про дитинство. Він також згадав, що його перший бізнес – бутик одягу – провалився, і привів дівчину у спорткомплекс, де займався карате.

Цікаво, що під час прогулянки Львовом мова зайшла про життя в будинку. Саша розповіла про куріння, чистоту, готування, але про невдоволення конкуренток від правил навіть не обмовилася.

За чаєм Саша розповіла Алексу, що не працює: гроші їй давав хлопець, з яким зустрічалася три роки, а коли стосунки закінчилися – батьки. Вона зауважила, що утриманкою не була – у Лондоні закохалася в мексиканця, була готова вийти за нього заміж, народити дітей, але життя зі свекрухою зруйнувало їхні почуття.

У них міг статися перший поцілунок на проєкті, але дівчина несподівано не відповіла Алексу взаємністю. Як з'ясувалося, це була її тактика, щоб той "відчув себе мисливцем". "Холостяк" це оцінив і вручив Саші троянду.

Алекс Топольський на побаченні з Сашею / Скриншот з відео

Церемонія троянд

Церемонія троянд розпочалася з розбору скандалу в будинку. Аліна поскаржилася на Сашу, яка наказувала готувати вівсянку, робити масаж і ставилася як до рабів.

Я обурений цією інформацією, тому що вона абсолютно не відповідала тому образу, який я створив про Сашу,

– прокоментував Алекс.

Алекс Топольський на церемонії троянд / Фото СТБ

На спілкування "Холостяк" покликав Роксолану , Віку та Катю , аби з'ясувати, як вони ставляться до нових правил у домі, й обговорити їхні фотосесії. Роксі зізналася, що досі шукає себе, Віка заговорила про цілі, а Катя наголосила, що прийшла закохатися.

, та , аби з'ясувати, як вони ставляться до нових правил у домі, й обговорити їхні фотосесії. Роксі зізналася, що досі шукає себе, Віка заговорила про цілі, а Катя наголосила, що прийшла закохатися. Після цього "Холостяк" здійснив бажання Юлі , яка минулого тижня отримала білу троянду – спробував відтворити атмосферу з її фото, пригостив чаєм і запросив на повільний танець. "Це найкраще, що поки сталося в моєму житті. І весь час потім буду згадувати, що зі мною така казка сталася", – розчулилась дівчина.

, яка минулого тижня отримала білу троянду – спробував відтворити атмосферу з її фото, пригостив чаєм і запросив на повільний танець. "Це найкраще, що поки сталося в моєму житті. І весь час потім буду згадувати, що зі мною така казка сталася", – розчулилась дівчина. Алекс також запросив на тет-а-тет Юлю. Вона розповіла, як завагітніла від колишнього, але не змогла виносити дитину – на другому місяці стався викидень. "Холостяк" підтримав її після драматичного діалогу та вручив троянду.

У 3 випуску проєкт покинула Люда, з якою "Холостяк" не зійшовся у поглядах на виховання дітей.

Наголосимо, хазяйкою дому на 4 тижні стане Аліна, саме їй дісталася рожева троянда. Останній шанс випав 20-річній Аміні, діалог з якою був поверховий, тоді як Роксолані "Холостяк" вручив білу троянду бажання.



Крім того, на індивідуальне побачення поїде Саша, але за умови, що на все відповідатиме "так". Не дивно, що дівчина з девізом "підривай" погодилася на цю авантюру.