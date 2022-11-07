Як з'ясувалося, Олексій Тригубенко дивиться 12 сезон шоу "Холостяк" і думає, що на роль головного героя обрали грубого чоловіка, який не готовий розкриватися. Проте від фіналіста "Холостячки" з Ксенією Мішиною "прилетіло" не лише Алексу Топольському, а й дівчатам, які, на його думку, бояться ставити незручні питання, щоб не розподобатися.

До теми "Так лиш Гриша зостанеться": у мережі хвалять "Холостяка", який за один випуск випер 6 дівчат

Олексій Тригубенко розкритикував Алекса Топольського з "Холостяка-12"

Як для мене, спілкування з дівчатами досить жорстоке. Я можу уявити, що таке зйомки по 20 годин без сну, переживання, втома і потім ще саме спілкування, ніби на іспиті,

– прокоментував Олексій Тригубенко.

Йому здається, що Алекс Топольський не тільки різкий, а й надто закритий як для "Холостяка". Він ніби намагається "розколоти" дівчат, але про себе нічого не розповідає.

"Холостяк намагається поводитися правильно. Від усіх дівчат вимагає бути максимально відкритими та щирими, при цьому сам закритий повністю. Крім основного девізу, що йому потрібне кохання, більше нічого не говорить. Таке відчуття, ніби він на співбесіді, коли спілкується з дівчатами, і ніби вимагає цього кохання", – вважає Олексій Тригубенко.

Однак, на його думку, у цьому можуть бути винні й самі учасниці, які так хочуть сподобатися "Холостяку", що не запитують ні про погляди, ні про принципи, ні про плани.

Я розумію, що тут обирає Холостяк, але ж дівчата по суті нічого не знають про нього й уже мріють про майбутнє з ним, але не поставили йому жодного запитання, щоб більше пізнати його,

– здивувався фіналіст "Холостячки".

Крім того, Олексій зізнався, що його фаворитки – це Катя, яка працює моделлю, та Аліна, з якою Алекс літав у Стамбул у 2 випуску.

Учасниця "Холостяка" Катя / Фото з інстаграму моделі

Учасниця "Холостяка" Аліна / Фото СТБ