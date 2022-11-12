У мережі жартували, що герой 12 сезону "Холостяка" так швидко прощається з претендентками на своє серце, що так лише Гриша Решетник залишиться. Проте, вочевидь, Алекс Топольський просто чітко розумів, що з Аделіною, Настею, Оленою та іншими в нього не складеться. У 3 випуску він ближче познайомився з 13 дівчатами й відкрив їх по-новому, передає 24 канал. Хто й чому не пройшов далі, розповідаємо нижче.

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Хто пішов у 3 випуску "Холостяка"

На церемонії троянд Алекс Топольський відпустив Люду, адже дівчина вважає, що бити дітей з метою виховання – це нормально. Тоді як для головного героя такі методи неприйнятні.

Знаєш, мені все сподобалося в розмові з тобою, крім одного – це твій погляд на виховання дітей. Цей твій підхід неприйнятний для мене. Пробач, але в мене немає для тебе сьогодні троянди,

– заявив "Холостяк".

"З Людою спілкування було приємним, вона цікава сама по собі дівчина, але стала нецікавою мені, коли висловила свою позицію на підтримку того, що нормально бити дітей. Все, для мене цього достатньо. У мене зовсім інша позиція. Я вважаю, що є багато різних інструментів, щоб донести інформацію до дитини ефективно, без використання фізичної сили або насильства", – додав він уже за кадром.

Я справді бажаю тобі знайти щире кохання і взаємне. Щоб це було не награно й без користі. Дякую тобі за емоції, які ти мені подарував за такий малий термін,

– сказала Люда на прощання.

Люда покинула "Холостяк" у 3 випуску / Фото з інстаграму учасниці

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