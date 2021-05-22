Ти мій, – Анна Богдан відреагувала на перемогу в "Холостяку-11"

У п'ятницю, 21 травня, відбувся довгоочікуваний фінал 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк". Головний герой проєкту – харківський бізнесмен Михайло Заливако зізнався у коханні Анні Богдан . Після емоційного вибору дівчина поділилася своїми почуттями.

Ось і завершився 11 сезон "Холостяка". Він був напруженим, романтичним, екстремальним. Михайло Заливако все-таки зміг знайти кохання на проєкті. Чоловік вирішив продовжити будувати стосунки поза камерами з колишньою дружиною Андрія Богдана – Анною. Реакцію дівчини на такий вибір "Холостяка" – читайте далі.

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Реакція Анни Богдан на перемогу в "Холостяку"

Після емоційного фіналу, за яким спостерігали мільйони глядачів, Анна поділилася своїми емоціями на особистій сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала зворушливе фото, яке зробили після освідчення Михайла. Закохані ніжно обійняли один одного. Зникло хвилювання, страх. Між ними було лише кохання, яке зародилося саме на проєкті "Холостяк".

У коханні немає переможців і тих, хто програв. Ми знайшли один одного. І це найголовніше. Ти мій. А я твоя,

– з ніжністю написала Анна в публікації.

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У фіналі 11 сезону романтичного шоу "Холостяк" Михайло Заливако обирав між Юлею "Зайкою" та Анною Богдан. Чоловік не приховував, що до обох дівчат в нього є почуття, тому вибір був складним. Однак лише одну з них він зміг покохати, у чому зізнався на очах в знімальної групи та мільйонів українських глядачів.

Юлю "Зайку" Михайло відпустив додому, зазначивши, що цінує те, що вона робила заради їхніх стосунків, у нього справді є теплі почуття до неї, проте це не кохання.