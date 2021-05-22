Вот и завершился 11 сезон "Холостяка". Он был напряженным, романтичным, экстремальным. Михаил Заливако все-таки смог найти любовь на проекте. Мужчина решил продолжить строить отношения вне камер с бывшей женой Андрея Богдана – Анной. Реакцию девушки на такой выбор "Холостяка" – читайте дальше.

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Реакция Анны Богдан на победу в "Холостяке"

После эмоционального финала, за которым наблюдали миллионы зрителей, Анна поделилась своими эмоциями на личной странице в инстаграме. Она опубликовала трогательное фото, которое сделали после признания Михаила. Влюбленные нежно обняли друг друга. Исчезло волнение, страх. Между ними была лишь любовь, которая зародилась именно на проекте "Холостяк".

В любви нет победителей и проигравших. Мы нашли друг друга. И это самое главное. Ты мой. А я твоя,

– с нежностью написала Анна в публикации.

Важно Холостяк 11 сезон: соглашаетесь ли вы с результатами финала

В финале 11 сезона романтического шоу "Холостяк" Михаил Заливако выбирал между Юлей "Зайкой" и Анной Богдан. Мужчина не скрывал, что к обеим девушкам у него есть чувства, поэтому выбор был сложным. Однако только одну из них он смог полюбить, в чем признался на глазах у съемочной группы и миллионов украинских зрителей.

Юлю "Зайку" Михаил отпустил домой, отметив, что ценит то, что она делала ради их отношений, у него действительно есть теплые чувства к ней, однако это не любовь.