7 випуск "Холостяка-11" був насичений емоціями. Одним із найнапруженіших моментів тижня був поцілунок Михайла Заливаки з Джессікою на очах в Анни Богдан. Дівчина була дуже розлюченою і не приховувала цього.

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Дівчина опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі 2 дописи, у яких розповіла про своє перше групове побачення, на яке відправилася в Єгипті разом із Джессікою.

Михайло підготував для дівчат цікаве та екстремальне заняття – катання на вейкборді. Анна зізналася, що вітер, швидкість, шум води, які були, їй дуже сподобалися. На проєкті є набагато менше часу для спілкування, аніж в реальному житті, тому вона намагалася використати кожен момент, щоб поговорити з Михайлом. Багато жартувала та поводилася трішки зухвало.

Це був інший формат побачення, тому я дозволила собі бути не леді, жартувати. В житті я дуже люблю посміятися і вирішила познайомити Михайла зі своїм гумором,

– поділилася Богдан.

Анна про поцілунок Михайла з Джессікою

Проте друга частина побачення, які відбувалася в ресторані, не була такою радісною. Анна першою відправилася на індивідуальне побачення з Михайлом. Однією з тем, які вони обговорили, були ревнощі. Михайло розповів, що саме це стало причиною його розставання з колишньою дівчиною.

Не пройшла й година, як я бачу, що на мості Джессіка та Міша цілуються. Мені не потрібно було нікуди заглядати чи обертатися, щоб побачити це. Вони стояли, як на п'єдесталі,

– написала в публікації Анна.

"Що? Ти спеціально? Навіщо робити це в мене на очах? Мішо, ти серйозно? Ти ж казав, що не любиш ревнощі й не даєш приводу для них. Зрозуміло, що ми на проєкті, але для чого робити це так демонстративно? Що ти хотів цим сказати? Чи тобі настільки все одно на почуття інших і ти отримуєш від цього задоволення?" – такими були мої думки в той момент", – зізналася дівчина.

Анна зазначила, що не розпочинала скандал, бо не хотіла псувати вечір для всіх. Тоді вона вирішила, що поговорить з Михайлом, коли заспокоїться.

Тієї ночі я не могла заснути, плакала, думала. Емоції накопичувалися, як сніжний ком, який до ранку ставав все більшим і більшим. Зранку я була вже на межі. Зрозуміло, що дівчата бачили, що в мене поганий настрій і почали пронизувати голками. Джессіка підливала масла у вогонь, її зловтішна посмішка була останньою краплею в моїй чаші,

– наголосила Богдан.

Анна додала, що ревність – це погано і її не має бути у звичайному житті. Але на проєкті неможливо без неї, якщо Михайло небайдужий.