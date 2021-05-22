Серце луснуло, – Юля "Зайка" відреагувала на фінальний вибір "Холостяка"

До фіналу 11 сезону шоу "Холостяк", який вийшов на екрани 21 травня, вперше дійшли одразу три учасниці. Однак серце Михайла Заливаки належить лише одній – Анні Богдан. Юлія "Зайка" так і не отримала шанс на стосунки з бізнесменом. На його вибір дівчина відреагувала в мережі.

Головний герой 11 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" закохав у себе не лише учасниць, а й всю країну. Він менше за все на світі хотів зробити боляче бодай одній з дівчат, однак прощання з Юлією "Зайкою" було тяжким. Так і не знайшовши любов на проєкті, вона щемливо прокоментувала фінал.

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Юля "Зайка" прокоментувала фінал "Холостяка"

Дівчина, яка повернулася на проєкт, аби зізнатися Михайлу в коханні, у фіналі не приховувала ані сліз, ані болю. Переборовши себе й відкрившися чоловіку, вона не отримала того ж взамін. Рішення "Холостяка" розбило її серце.

Ти сказав, що це не любов. Відчуття такі, ніби моє серце луснуло як повітряна кулька, в яку встромили кинджал. Мені погано, огидне відчуття! Коли розбивається серце, всередині порожнеча, вакуум і пекучий біль,

– щемливо написала Юлія "Зайка".

Дівчина емоційно зізналася, що після фіналу "Холостяка" в неї залишилося лише одне запитання до Михайла Заливаки: "За що ти так зі мною?"

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У фіналі романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Юлія "Зайка" вперше приміряла розкішний образ нареченої. Перед Михайлом вона з'явилася в обтислій блискучій сукні фасону "рибка" з відвертим декольте. З завмиранням серця дівчина чекала на рішення головного героя, однак так і не отримала шанс на щасливі стосунки з ним.