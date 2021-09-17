"Холостячка-2": на серце Злати Огнєвіч претендує відомий блогер

За день до грандіозної прем'єри 2 сезону "Холостячка" стало відомо ім'я ще одного учасника. За серце Злати Огнєвіч буде боротися психолог, актор і блогер з майже 100-тисячною аудиторією – Роман Свечкоренко.

Як і минулого року з Ксенією Мішиною, продюсери "Холостячки" розкрили імена чотирьох учасників задовго до першої вечірки. У четвер, 16 вересня, стало відомо, що компанію лікарю, ресторатору, каскадеру та чемпіону України з фридайвінгу складе відомий блогер.

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Так, п'ятий учасник "Холостячки" зі Златою Огнєвіч – Роман Свечкоренко. Йому 31 рік. Він був одружений з дівчиною Ілоною, однак на початку 2020 року пара розлучилась. У Романа є 7-річна донька Мія, якій він приділяє багато часу.

Бути хорошим батьком – це проявляти свою любов до дитини через увагу. Заради дочки я перенесу або скасую будь-яку зустріч. Свою дитину я завжди ставлю в пріоритет,

– заявив Роман Свечкоренко.

Учасник "Холостячки" Роман Свечкоренко з донькою / Фото з інстаграму блогера

Останні чотири роки чоловік присвятив психології, тому "вважає себе фахівцем в області жіночого щастя". Він не лише активно веде особистий профіль в інстаграмі, а й розробляє онлайн-курси та авторські майстер-класи.

Так, Роман налаштований на лише підкорити головну "Холостячку" Злату Огнєвіч, а й побудувати з нею міцну сім'ю.

"Для мене сім'я – це дуже важливо. І у мене взагалі немає сумнівів, що зі Златою можна побудувати міцні стосунки. Упевнений, у нас це вийде", – заявив блогер.

Учасник "Холостячки" Роман Свечкоренко / Фото з інстаграму проєкту

Учасники 2 сезону шоу "Холостячка"