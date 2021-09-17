Как и в прошлом году с Ксенией Мишиной, продюсеры "Холостячки" раскрыли имена четырех участников задолго до первой вечеринки. В четверг, 16 сентября, стало известно, что компанию врачу, ресторатору, каскадеру и чемпиону Украины по фридайвингу составит известный блогер.
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Так, пятый участник "Холостячки" со Златой Огневич – Роман Свечкоренко. Ему 31 год. Он был женат на девушке Илоне, однако в начале 2020 года пара развелась. У Романа есть 7-летняя дочь Мия, которой он уделяет много времени.
Быть хорошим родителем – это проявлять свою любовь к ребенку через внимание. Ради дочери я перенесу или отменю любую встречу. Своего ребенка я всегда ставлю в приоритет,
– заявил Роман Свечкоренко.
Участник "Холостячки" Роман Свечкоренко с дочкой / Фото из инстаграма блогера
Последние четыре года мужчина посвятил психологии, поэтому считает себя специалистом в области "женского счастья". Он не только активно ведет личный профиль в инстаграме, но и разрабатывает онлайн-курсы и авторские мастер-классы.
Так, Роман настроен не только покорить главную "Холостячку" Злату Огневич, но и построить с ней крепкую семью.
"Для меня семья – это очень важно. И у меня вообще нет сомнений, что со Златой можно построить крепкие отношения. Уверен, у нас это получится", – заявил блогер.
Учаснтик "Холостячки" Роман Свечкоренко / Фото из инстаграма проекта
Участники 2 сезона шоу "Холостячка"
- Роман Васильев – стоматолог-хирург, ставший первым участником романтического проекта. На первую вечеринку он приедет на белом коне с букетом.
- Винченцо Дулепа – ресторатор из Лондона, который ранее работал обычным официантом в Черновцах. В первые минуты знакомства Злата Огневич назвала его дерзким.
- Андрей Хветкевич – чемпион Украины по фридайвингу. Ради проекта он вернулся на Родину из Мексики.
- Павел Богда – профессиональный каскадер. Мужчина сотрудничал с легендарными кинокомпаниями Warner Bros. и Ubisoft.
- Роман Свечкоренко – психолог, актер и блогер с почти 100-тысячной аудиторией в инстаграме. Мужчина был женат, однако недавно официально развелся с женой, которая родила ему дочь.