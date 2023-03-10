Моїм хлопцям відмовили, – солістка KAZKA обурена, бо її музикантів не випустили в Лондон

Ще в листопаді гурт KAZKA анонсував концерт у Великій Британії. У Лондоні вони повинні виступити 12 березня, але хлопців-музикантів не випускають з країни. Усе через артистів, які збрехали Мінкульту й не повернулися з Європи.

За останній тиждень спалахнули одразу два скандали з українськими діячами культури, які обманом виїхали за кордон – стендап-коміком Андрієм Щегелем і режисером Тарасом Голубковим. На тлі цього Міністерство культури скасовує дозволи навіть порядним і вже перевіреним артистам. Зокрема Дмитру Мазуряку та Микиті Будашу з гурту KAZKA.

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Музикантів з гурту KAZKA не випустили на концерт у Лондон

Таких як Щегель і Голубков Олександра Заріцька назвала "непорозумінням", через яке не можна ставити хрест на всіх митцях і музикантах. Вона нагадала, що є артисти, які завдяки Міністерству культури вже понад рік збирають по світу гроші на допомогу армії, розповідають про Україну на різних майданчиках, підтримують українців, які вимушено живуть не вдома, і зупиняти їхню культурну місію не можна.

Сьогодні дуже важливо покарати винних, адже від цього залежить, чи зможуть, наприклад, мої хлопці виїхати завтра на благодійний концерт у Лондон, де наш виступ давно анонсований. Поки що їм відмовили,

– зізналася KAZKA.

"Вірю у справедливість та правду! І впевнена, що українська культура здатна долати кордони та об'єднувати нас заради спільної місії – перемоги. Нам потрібна ваша підтримка, друзі. Нам потрібен культурний шлях", – додала Олександра Заріцька.

У коментарях гурт KAZKA підтримала дружина Монатіка Ірина, а одна прихильниця емоційно попросила дозволити їм виступити в Лондоні: "Тільки не це! Їх люблять і чекають наші люди у всіх країнах! Вони прославляють Україну, допомагають армії і завжди повертаються! Як КAZKA без України, як сопілка без Карпат? Дозвольте їм показати свою творчість в Англії та повернутися додому".

Важливо, що письменник Сергій Жадан попросив Мінкульт і далі випускати артистів за кордон, бо і сам перебуває зараз у Нью-Йорку з виставою про Харків. На його думку, "досвід і приклад двох недоумків і негідників не має перекреслити роботу тисяч працівників української культури". Крім того, Щегель та Голубков повинні відповідати перед законом.

попросив Мінкульт і далі випускати артистів за кордон, бо і сам перебуває зараз у Нью-Йорку з виставою про Харків. На його думку, "досвід і приклад двох недоумків і негідників не має перекреслити роботу тисяч працівників української культури". Крім того, Щегель та Голубков повинні відповідати перед законом. Співак Володимир Дантес ще до цих скандалів звертався до колег-артистів, які гайнули за кордон і не повернулися: "Ви підставляєте всіх тих, хто виїжджає за кордон, щоб зробити щось для країни. Тому що з кожною людиною, яка не повернулася, все важче і важче кожному з нас виїжджати і щось робити".