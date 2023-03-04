Український гуморист і стендап-комік Андрій Щегель в інтерв'ю Роману Скрипіну повідомив, що перебуває в Туреччині. Він виїхав за кордон з дозволу Міністерства культури.
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Андрій Щегель втік за кордон
Комік похизувався, що не боїться військкоматів, бо бачить себе "вільною людиною". Він розповів, що почувався некомфортно, отримав три повістки і тому виїхав у Туреччину, чи ж його мовою – "з**бався як криса".
У мене три повістки, я не боюся воєнкомів. Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно і я більше не можу, і знайшов собі спосіб з**батися, пожити в комфортній психологічній обстановці. Реалізуючи своє право на ох*єнне життя, просто з**бався і сиджу тут,
– сказав Андрій Щегель.
Гуморист додав, що оминув заборону на виїзд, бо є "артистом": "Я представляю країну за кордоном". На запитання щодо українських воїнів Андрій заявив, що це їхній вибір. Свого часу Щегель закінчив Львівський військовий ліцей і юридичний ліцей академії МВС.
Що таке країна? Фікція, створена культурним пресом. Я виходжу з того, що це вибір хлопців – гинути.
Інтерв'ю з Андрієм Щегелем: відео (про втечу з України після 13 хвилини)
У мережі розгорівся скандал
Заяви гумориста викликали обурення та критику від українців у соціальних мережах. Його слова обговорюють і у твітері, і під останніми дописами Щегеля в інстаграмі.
- "Щегель вирішив врятувати репутацію Бобула", – написав Наріман Алієв.
- "Це мій вибір гинути на цій війні... Мда уж... Я запам'ятаю ці слова Щегеля, який зараз де? Який з'їбався в Туреччину. Це він сам так охарактеризував свій переїзд";
- "Еталонна, калібрована мразь";
- "Я не обирав гинути... Я обрав захищати свою сім'ю, родичів, знайомих, місто, Україну. Так, війна - це смерть, розруха, страх. За такі слова хочеться тобі разок в голову дати. Не говори так про воїнів, якщо не розумієш цього";
- "Якщо ти не вважаєш, що за Україну треба боротись і що треба робити все можливе для перемоги, то ти не вартий мати громадянство України. позбавлення громадянства буде логічною реакцією на твій вибір";
- "Зроби послугу, не вертайся, нам таких конч*в в країні не треба";
- "Що ж, ти з**бався, користуючись своїм правом як біологічна істота. Твоє рішення, твоя відповідальність. Але в Україні на тебе, на твою кар’єру чекає кенселинг. В ідеалі – позбавлення громадянства";
- "Який вибір я робив? Гинути? За мене цей вибір зробив бурят, який заїхав до моєї країни на танку. Будь-який чоловік мав би стати на захист своєї країни, не стоїть ніяких інших питань, крім питання виживання нашої нації як українців";
- "Дно соціальної драбини, сором просто. Сподіваюся в Україну, ти не повернешся".
До речі, Андрій Щегель відреагував на хейт у своєму інстаграмі. Він опублікував фото з одним з коментарів та підписав його: "Famous Ukrainian hospitality" (відома українська гостинність).
Андрій Щегель про хейт / Фото з інстаграм-сторіз