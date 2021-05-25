Представник України на Євробаченні-2021 гурт Go_A поділився враженнями від пісенного конкурсу. За словами Катерини Павленко, атмосфера була просто неймовірною та доброзичливою, а саме шоу було грамотно сплановане.

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Go_A про бали від журі та свою творчість

Солістка гурту прокоментувала й низьку оцінку від журі різних країн. Вона зазначила, що в першому півфіналі Go_A отримали від суддів друге місце.

Дуже дивно, бо в першому півфіналі журі нас поставило на друге місце, а потім так сталося, що щось змінилося у них, мабуть, і нас поставили на дев'яте,

– висловилась Катерина.

За оцінками публіки український гурт отримав друге місце, поступившись тільки переможниці-Італії. Go_A розповіли про визнання від глядачів в різних країнах: "Нас чекають не лише в країнах, в яких проводилось Євробачення. Навіть на інших континентах".

Учасники гурту також розповіли, чи планують змінювати свою творчість, адже до "Євробачення" вони були відомі невеликій кількості аудиторії.

Можливо, ми стали такими цікавими через те, що ми і є нішеві, через те, що ми не схожі на інших і ми не плануємо далі підлаштовуватись під якісь формати. Ми прийшли такими і ми підемо далі. Будемо розвиватися в плані сенсу, подачі нашої творчості й експериментувати далі,

– пояснила Катерина Павленко.

Go_A про Євробачення: дивіться відео онлайн

Зазначимо, після Євробачення-2021 українські музиканти запланували колаборації з учасниками пісенного конкурсу. Ймовірно, ми почуємо спільні композиції від гурту Go_A та: