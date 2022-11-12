11 листопада був по-справжньому історичний день, адже Херсон звільнили з окупації Росії, яка тривала майже 9 місяців. Люди продовжують святкувати посеред міста, одягати на плечі українські стяги та цілувати бійців Збройних Сил України.

До слова "Так виглядає щастя": зірковий бомонд радіє і плаче від звільнення Херсона

Словами подяки поділився й Макс Барських, який від початку війни пильно стежив за ситуацією в регіоні.

Сьогодні день гарних новин. Я дуже радий, що Херсон нарешті повернувся додому, в центрі висять прапори України. Дякую кожному херсонцю за вашу силу, мужність та віру. Дякую бійцям ЗСУ за те, що повернули Херсон додому. Я сподіваюсь, що скоро можна буде подорожувати до Херсону і маю надію, що ми зможемо влаштувати великий концерт, де ми побачимось з кожним із вас. Обіймаю і цілую вас. Слава Україні!

– наголосив Барських.

Нагадаємо, що днем раніше він публікував відео зі села Станіслав, яке звільнили 10 листопада з окупації і він колись проводив там зйомки. Відомо, що там розташований знаменитий Херсонський гранд-каньйон.

Зазначимо, що на звільнення свого рідного міста також реагувала співачка Світлана Тарабарова. Вона плакала і дякувала захисникам за повернення її Батьківщини в Україну.

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