11 ноября Вооруженные Силы Украины вошли в освобожденный от оккупантов Херсон. В тот вечер там был и украинский ресторатор, а сейчас боец Даниэль Салем вместе с собратьями.
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Тина Кароль поговорила с Даниэлем Салемом
Перед концертом в Берлине Кароль пообщалась с Салемом. Во время разговора защитник поблагодарил артистку за помощь – машину для ВСУ. Также он рассказал, что с собратьями стал первым спецподразделением, которое вошло в Херсон.
Мы первое спецподразделение, которое заехало в Херсон. Мы поставили наш флаг,
– сказал Салем.
А во время концерта артистка позвонила по телефону военным, которые сейчас на передовой в Донецкой области: "Это о единении нации, это о поддержке и воодушевлении, это об уважении и внимании нашим защитникам. Цвет нации! Ребята Черновицкого пограничного отряда, которые сейчас находятся в Донецкой области, получили комплекты утепления от моего фонда. Слава нашим людям и нашим героям!".
Украинские звезды и освобожденный Херсон
- Родители певицы Светланы Тарабаровой почти 9 месяцев были в оккупации в Херсоне. Без связи, возможности общаться с дочерью. Теперь они смогли записать для артистки видео.
- Макс Барских, родом из Херсона, не смог остаться в стороне от дня, когда освободили его родной город. Вечером он опубликовал видео, где благодарит херсонцев за их смелость, а ВСУ – за колоссальную работу и освобождение города.