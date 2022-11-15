11 листопада українські військові зайшли в Херсон, перетворивши цей день на історичний. Люди з квітами та прапорами зустрічали визволителів, виходили на вулиці міста та святкували звільнення.
Дивіться також "Я в сльозах": Світлана Тарабарова показала українські прапори у рідному Херсоні
Батьки Тарабарової залишилися в Херсоні
Артистка не бачилася з батьками від Нового року. Після повномасштабного вторгнення вони не виїжджали з Херсона, залишалися вдома. Майже 9 місяців пробули в окупації й тепер неймовірно щасливі, що місто знову під контролем України.
Батьки. Херсон. Наш герой Женя весь цей час зі своїми побратимами звільняв Херсонщину і до сліз потішив мене відео з батьками. Не бачила їх з Нового року. Весь цей час вони були там. Зв'язку немає і зараз, але з ними все добре. Женю, дякую тобі за твоє добре серце!
– написала Тарабарова на відео.
Батьки Тарабарової в Херсоні / Скриншот інстаграм-сторіс співачки
Що українські зірки казали про звільнення Херсона
- Росіяни похизувались тим, що викрали тваринок з херсонського зоопарку. Катя Осадча відреагувала й запевнила, що навіть свого єнота українці повернуть.
- Одним з перших з шоу-бізу в місто приїхав тревел-ведучий Дмитро Комаров. Ведучий, який знімає хроніки війни, приїхав і сфотографувався з патрульними поліцейськими на в'їзді, а тоді вийшов на мітинг у центрі.
- Макс Барських, який родом з Херсона, не зміг залишитись осторонь дня, коли звільнили його рідне місто. Ввечері він опублікував відео, де дякує херсонцям за їхню сміливість, а ЗСУ – за колосальну роботу і звільнення міста.