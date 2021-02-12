Українська співачка Світлана Тарабарова потішила фанів музичною новинкою. У п'ятницю, 12 лютого, виконавиця презентувала пісню "Парашут". Артистка неодноразово зазначала, що для неї цей трек є надзвичайно важливим, оскільки у ньому вона розповідає про людину, яка врятувала її життя.

Світлана Тарабарова анонсувала прем'єру хіта "Парашут" 27 січня. Вона заінтригувала прихильників, оскільки зазначала, що поділиться дуже важливою для неї музикою. Презентацію співачка вирішила зробити напередодні Дня святого Валентина.

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Довгоочікувану прем'єру артистка присвятила чоловікові. У зворушливому тексті знаменитість поділилася, що саме Олексій став для неї своєрідним "парашутом" у житті, одного разу врятував її. Вона подякувала коханому за очі їхніх дітей, зізналася, що не уявляє себе без нього. Він завжди поруч, ніколи не залишає її, підтримує, рятує, підіймає з колін. Світлана розповіла, що часто боїться чогось, проте чоловік забирає цей страх від неї.

Ти обов'язково зустрінеш людину, яка врятує твоє життя,

– написала Тарабарова в інстаграм-публікації.

Світлана Тарабарова – "Парашут": дивіться відео онлайн