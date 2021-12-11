Гучні барабани, потужний вокал: репетиція з Оленою Усенко перед Парижем – фоторепортаж 24 каналу

До великого фіналу Дитячого Євробачення-2021 залишився усього тиждень. 14-річна представниця України Олена Усенко запросила 24 канал на репетицію перед Парижем. Фото з-за лаштунків підготовки дивіться далі.

Уже 19 грудня в Парижі відбудеться фінал Дитячого Євробачення-2021. Україну на пісенному конкурсі представляє Олена Усенко з Білої Церкви. Останні півтора місяця вона майже не з'являється вдома. Усе життя дівчинки зараз у Києві. Журналісти та оператори 24 каналу завітали на репетицію співачки та зняли її сумлінну підготовку до грандіозного фіналу.

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Репетиції Олени Усенко в київській музичній школі починаються рано-вранці. Дівчинка не лише займається вокалом з викладачкою Катериною Комар, а й відточує гру на музичних інструментах – на барабанах, фортепіано та гітарі.

Ексклюзивно для сайту 24 каналу представниця України на Дитячому Євробаченнні-2021 заспівала авторську пісню "Важіль", з якою підкорюватиме Європу. Від її потужного вокалу без перебільшень перехоплює подих!

Репетиція з Оленою Усенко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Репетиція з Оленою Усенко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал