У свої 14-років Олена Усенко пише зовсім недитячі пісні. В україномовний трек з потужною назвою "Важіль" дівчинка вклала глибокий сенс. Головний його меседж: слід жити на повну, адже найважливіше, що ми маємо, – це час.

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Ці слова є в моїй пісні – "треба жити, поки є час". Бо час дуже-дуже швидко летить, і іноді ми не встигаємо ловити момент,

– наголосила представниця Дитячого Євробачення.

Дівчинка не боїться, що Європа її не зрозуміє. Олена впевнена, єврофани відчують меседж "Важеля" через енергетику, через посил.

Лише в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу юна артистка зізналась, що на повністю україномовну композицію її надихнув гурт Go_A, який представляв Україну на Євробаченні-2021 з піснею SHUM. Вона хоче, щоб світ знову захопився солов'їною.

Я взяла приклад з Go_A. Вони показали, як важливо просувати українську мову, бо вона неймовірно милозвучна й дуже гарна,

– зізналась Олена Усенко.

Додамо, повне інтерв'ю з Оленою Усенко читайте згодом у межах проєкту "Інтерв'ю24".