Уже 19 грудня в Парижі відбудеться фінал Дитячого Євробачення-2021. Україну на пісенному конкурсі представляє Олена Усенко з Білої Церкви. Останні півтора місяця вона майже не з'являється вдома. Усе життя дівчинки зараз у Києві. Журналісти та оператори 24 каналу завітали на репетицію співачки та зняли її сумлінну підготовку до грандіозного фіналу.
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Репетиції Олени Усенко в київській музичній школі починаються рано-вранці. Дівчинка не лише займається вокалом з викладачкою Катериною Комар, а й відточує гру на музичних інструментах – на барабанах, фортепіано та гітарі.
Ексклюзивно для сайту 24 каналу представниця України на Дитячому Євробаченнні-2021 заспівала авторську пісню "Важіль", з якою підкорюватиме Європу. Від її потужного вокалу без перебільшень перехоплює подих!
Репетиція з Оленою Усенко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Репетиція з Оленою Усенко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Репетиція з Оленою Усенко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Репетиція з Оленою Усенко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Викладачка вокалу Катерина Комар / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Репетиція з Оленою Усенко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
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14-річна Олена Усенко виконала не лише "Важіль", а й зіграла на барабанах. Вона займається трохи більше як рік, але вже вражає фантастичними успіхами.
Ми граємо переважно рок, і навіть поп-музику переінакшуємо так, щоб вона звучала потужно. Усе в стилі Олени, таке запальне… Вона дуже швидко схоплює, дуже старанно все робить,
– коментує викладачка.
Репетиція з Оленою Усенко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Репетиція з Оленою Усенко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Репетиція з Оленою Усенко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Репетиція з Оленою Усенко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
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