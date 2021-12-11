Менше ніж через 10 днів Олена Усенко представлятиме Україну на конкурсі у Франції. Там вона презентує "дорослу" пісню "Важіль". Попри складний шлях до перемоги у відбору, колись Усенко зовсім хотіла завершити історію з музикою.

Повну розмову читайте тут "Майбутнє будемо робити саме ми": інтерв'ю з Оленою Усенко – представницею Дитячого Євробачення

"У сім років я почала займатися вокалом і вперше вийшла на сцену. Тоді я не змогла виступити так, як цього хотів мій педагог. На мене вилилося дуже багато негативу, і я подумала, що це не моє", – поділилась дівчина.

У мене була мрія, але я припинила навчатися. Я сказала мамі, що більше ніколи в житті не буду співати,

– заявила Олена.



Олена Усенко хотіла покинути вокал / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Як Усенко повернулась на сцену

Проте вже за 3 роки вона повернулась до творчості, але під час паузи вона продовжувала вдосконалюватись у танцях, а також відвідувала уроки малювання та різні гуртки від школи. "Радикально нічого не змінювала, просто припинила займатися вокалом, бо боялася сцени", – констатувала дівчина.



Катя Комар – викладачка з вокалу в Олени Усенко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Проте повернутись на сцену її підштовхнула мама. Вона запропонувала їй піти до іншої викладачки – Каті Комар, яка готувала раніше до Дитячого Євробачення Настю Багінську. Хоч вона боялась йти на прослуховування, бо стресувала, але їй все вдалось. Для Олени її викладачка тепер як "вокальна мама". Разом з нею вона і спробувала свої сили у Дитячому Євробаченні у 2020 році, але тоді перемогу отримав Олександр Балабанов.

Тоді я хотіла на Дитяче Євробачення, але коли оголошували бали, щось всередині сказало мені: "А може цього року воно мені й не треба?" Я зрозуміла, що через рік буду готова морально на мільярд відсотків, а того року була готова на 99. Так, я посіла друге місце, а Саша Балабанов – перше. Це дало мені великий стимул працювати далі,

– зізналась Усенко та додала, що весь рік готувалась, аби здобути перше місце на відборі.

Нагадаємо, Дитяче Євробачення-2021 відбудеться 19 грудня у паризькому концерт-холі "La Seine Musicale". Фінал транслюватимуть о 17:00 за київським часом.

Олена Усенко їде на Дитяче Євробачення: відео 24 каналу