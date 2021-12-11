Уже 19 декабря в Париже состоится финал Детского Евровидения-2021. Украину на песенном конкурсе представляет Елена Усенко из Белой Церкви. Последние полтора месяца она почти не появляется дома. Вся жизнь девочки сейчас в Киеве. Журналисты и операторы 24 канала посетили репетицию певицы и сняли ее усердную подготовку к грандиозному финалу.

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Репетиции Елены Усенко в киевской музыкальной школе начинаются рано утром. Девочка не только занимается вокалом с преподавателем Екатериной Комар, а и оттачивает игру на музыкальных инструментах – на барабанах, фортепиано и гитаре.

Эксклюзивно для сайта 24 канала представительница Украины на Детском Евровидении-2021 спела авторскую песню "Важіль", с которой будет покорять Европу. От ее мощного вокала без преувеличений перехватывает дыхание!

Репетиция с Еленой Усенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Репетиция с Еленой Усенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал