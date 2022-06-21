"Тепер за кордон": Григорій та Христина Решетники офіційно стали багатодітними батьками

Телеведучий Григорій Решетник і його дружина Христина отримали посвідчення багатодітної сім'ї. Пара виховує трьох синів і мріє, щоб якомога більше сімей в Україні були багатодітними.

Подружжя оприлюднило зворушливе фото на особистих сторінках в інстаграмі. Наймолодшому сину Решетників вже понад рік, однак вони лише зараз зробили посвідчення багатодітної сім'ї.

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Решетники офіційно стали багатодітними батьками

Подружжя зробило селфі на тлі українського прапора та державної установи, де оформляли документи. Григорій та Христина одягнули повсякденне вбрання, довершили образи сонцезахисними окулярами, на обличчях сяяли усмішки. Видно, що вони неймовірно щасливі, що нарешті офіційно є багатодітною сім'єю.

Тепер офіційно! Мріємо, щоб в Україні всі сім'ї були багатодітні,

– зазначили закохані.



Григорій та Христина Решетники / Фото з інстаграму ведучого

У коментарях прихильники вітають Григорія та Христину, засипають їх компліментами.

"Вітаю! Неймовірна родина! Обіймаю!"

"Чудовий приклад для українців!"

"Вітаю! Ви хороші батьки! Здоров'я вам і діткам!"

Однак є й ті підписники, які зазначають, що тепер Григорій має офіційний документ про можливість виїзду за кордон під час воєнного стану.

"Пропуск за кордон. Хоч якась пільга".

"Ніби реклама виїзду за кордон".

"Тепер за кордон".

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