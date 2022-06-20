Катя та Юрій належать до тих зіркових пар, які тримають особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Закохані рідко розповідають про стосунки і не з'являються на публіці з дітьми.
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Як зараз виглядає первісток Осадчої та Горбунова
Зіркова матуся опублікувала зворушливі фото у День батька – 19 червня. У час війни цей день набув особливого значення. На знімках Юрій зображений з Іваном 5 років тому і зараз. Первісток подружжя змінився, однак зараз він ще більше схожий на своїх зіркових батьків.
У дописі Катерина адресувала приємні слова Юрію, привітала його з Днем батька: "Татку, любий наш татку! Ти – найкращий тато в світі! Ти щодня кажеш синам про те, як любиш їх, де б ти не був в цей час, і це наймиліша традиція в світі. Ми тебе любимо і промовляємо це щохвилини, а ще неймовірно сумуємо, як довго не бачимося. Ти тато, який завжди дивиться з синами в один бік і розділяє з ними всі радощі і непорозуміння! Ми тебе любимо… Тисячу разів скажемо це сьогодні і щодня".
Юрій Горбунов з первістком 5 років тому і зараз / Фото з інстаграму Осадчої
Зіркові батьки та їхні діти: останні новини
- У День батька Святослав Вакарчук вперше опублікував фото з первістком Іваном. Він поділився, що 19 червня синові виповнився рік.
- З нагоди Дня батька у мережі оприлюднили новий портрет принца Вільяма з трьома дітьми – Джорджем, Луї та Шарлоттою.
- 15 червня Віктор Павлік та його дружина Катерина відсвяткували перший день народження спільного сина Михайла. Святкування організували в Івано-Франківську, на території одного з готелів.