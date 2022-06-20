Український актор та гуморист з "Кварталу 95" Євген Кошовий розлучився з сім'єю через благодійні концерти. Та днями він зробив сюрприз сім'ї в одному з аеропортів Європи.

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Євген Кошовий зустрівся з сім'єю

Ймовірно, актор знайшов трохи часу у перерві між благодійними концертами. На них "Квартал 95" збирає кошти на потреби України. Дружина Євгена Кошового Ксенія опублікувала зворушливе відео зустрічі сім'ї на особистій сторінці в інстаграмі.

Спершу Євген Кошовий обійняв дружину та друга, а потім міцно обійняв старшу доньку Варвару. Дівчинка розплакалась через довгу розлуку.

Дякую, друзі, за такий сюрприз! З Днем батька, Євгене. Бережіть себе, наші дорогі, – написала Ксенія Кошова під відео.

Євген Кошовий зустрівся з донькою: дивіться відео онлайн

Відео зустрічі сім'ї мало не до сліз розчулило шанувальників й зібрало безліч коментарів:

"Плачу";

"Плачу разом з вами";

"Це дуже зворушливо. Дай Боже вам здоров'я";

"Таткова";

"Так зворушливо!"

"Так зворушливо. Я рада, що ви об'єднались";

"Це найкраще, що я бачила за день";

"Не можу зупинити сльози. Нехай всі будуть здорові та щасливі";

"6 раз передивилась";

"Ну ви даєте, до сліз довели. Варя вже так виросла".

Хто ще зустрівся з сім'єю за довгий час

Юрій Ткач не бачився з донькою та дружиною два місяці. Сім'я два дні змогла побути разом, але знову розлучилась. "Я дуже люблю тебе мій Ткач. І хочу, щоб ти завжди пам'ятав, без тебе не хочу, не можу, не буду", – ділилась його дружина Вікторія.

Тимур Мірошниченко побачився з дружиною та дітьми вперше за 100 днів. Їхня зустріч була довгоочікуваною та не менш зворушливою.