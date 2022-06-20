Ексдружина кліпмейкера Алана Бадоєва та ведуча тревел-шоу "Орел і решка" вдає, що війни немає. А її колишній чоловік відмовився від російської мови, закликає до боротьби з окупантами та засуджує жорстоку війну, яку Росія веде проти України та її народу.
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Як виглядає донька Алана Бадоєва
В інстаграмі режисер поширив фото з донькою Лолітою, яка не любить публічності, рідко з'являється у соцмережах Бадоєва. Зірковий татусь і його спадкоємиця зображені з усмішками на обличчях. Цей знімок був зроблений у мирний час, коли ми навіть не здогадувалися, що в Україні може бути повномасштабна війна.
Ранок – це найважливіший момент. З нього починається новий день, нові можливості. Я завжди намагаюся відчути найсвітліші ранкові почуття, навіть у цей час… Коли навкруг темрява, я обираю світло, беру його зі спогадів і розповсюджую навколо. Доброго ранку всім нам,
– написав Бадоєв.
Алан Бадоєв з донькою / Фото з інстаграму режисера
У коментарях шанувальники режисера зазначають, що Лоліта дуже схожа на свою маму – Жанну Бадоєву. Також вони дякують Алану за приємні слова та засипають компліментами.
- "Я подумала, що це Жанна. Як чудово!"
- "Як вона схожа на Жанну! Гарного дня!"
- "Доброго ранку! Ви неймовірний!"
- "Доброго ранку! Ви дуже позитивний і харизматичний чоловік!"
- "Ви і є світло!"
Жанна Бадоєва замовчує війну
До початку повномасштабного вторгнення Алан розмовляв російською, співпрацював з артистами з країни-агресора, не змішував культуру та політику. Однак, прокинувшись від вибухів 24 лютого, змінив свою позицію та зізнався, що шкодує про все це.
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З першого дня війни Бадоєв закликає росіян покинути українські землі, на весь світ говорить про геноцид українського народу. А його колишня дружина продовжує співпрацювати з росіянами. На особистій сторінці в інстаграмі вона зазначила номер телефону свого менеджера. Примітно те, що номер телефону є російським. Також в Жанни немає дописів про війну в Україні, вона продовжує подорожувати, насолоджуватися життям і замовчувати війну.