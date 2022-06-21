Супруги обнародовали трогательное фото на личных страницах в инстаграмме. Младшему сыну Решетников уже больше года, однако они только сейчас сделали удостоверение многодетной семьи.

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Решетники официально стали многодетными родителями

Супруги сделали селфи на фоне украинского флага и государственного учреждения, где оформляли документы. Григорий и Кристина надели повседневную одежду, завершили образы солнцезащитными очками, на лицах сияли улыбки. Видно, что они невероятно счастливы, что наконец-то официально являются многодетной семьей.

Теперь официально! Мечтаем, чтобы в Украине все семьи были многодетными,
– отметили влюбленные.

Григорий Решетник
Григорий и Кристина Решетники / Фото из инстаграмма ведущего

В комментариях поклонники поздравляют Григория и Кристину, засыпают их комплиментами.

  • "Привет! Невероятная семья! Обнимаю!"
  • "Великолепный пример для украинцев!"
  • "Поздравляю! Вы хорошие родители! Здоровье вам и деткам!"

Однако есть и подписчики, которые отмечают, что теперь Григорий имеет официальный документ о возможности выезда за границу во время военного положения.

  • "Пропуск за границу. Хоть какая-то льгота".
  • "Вроде реклама выезда за границу".
  • "Теперь за границу".

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