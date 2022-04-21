Авторами композиції є Артем Дяченко та Сергій Бакай, а заспівали її діти з Art Music School Zabava. Нині наші захисники, які перебувають у боях з окупантами, потребують підтримки народу. Діти також долучаються до підняття морального духу наших воїнів.
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Українські діти підтримали захисників
У відео використали кадри війни в Україні та ті, на яких вона квітуча та незалежна, як це було до ранку 24 лютого і обов'язково буде після нашої перемоги. До ролика приєдналися українські знаменитості: Тимур Мірошніченко, Вадим Олійник, Ніна Матвієнко, Павло Зібров, Камалія, Валентина Хамайко, Юрій Горбунов та Наталія Могилевська.
Артисти та діти об'єднуються в одну спільну творчу роботу, щоб сказати на весь світ — ми не скорились, не опустили руки. Кожен день, для нас є день, який стає ближчим до перемоги. За нами правда і з нами Бог! Слава Україні! Слава ЗСУ! Все обов'язково буде Україна!
– наголосили автори патріотичного треку.
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