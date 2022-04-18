Новий український хіт Пономарьов випустив 18 квітня, який вже встигли оцінити тисячі слухачів. У записі композиції взяли участь різні українські артисти в різних куточках України: "Антитіла", що воюють в складі ТРО, Юрій Ткач на фермі курей, Євген Кошовий на приватній садибі, Петро Чорний у компанії танцівниць у циганських костюмах та Пономарьов з Хомою (Дзідзьо) з напарниками на відкритій місцевості.

До слова Монатік випустив реп-композицію "ArtOборона", присвятивши її усім захисникам України

Запального ритму додало виконання Оркестру та Хору Заслуженого Академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України під керівництвом диригента Дмитра Антонюка. Пісня чудово підіймає дух та спонукає на перемогу усіх українців. У ній згадали і про вистраждану Бучу, і затоплення російського крейсера, і Чорнобаївку. На противагу іншим композиціям, хіт має народний ритм, схожий до багатьох інших легендарних українських пісень.

Як розповів гурт "Антитіла", Пономарьову слова пісні наснились. Він одразу запросив для зйомок усіх артистів і негайно почав роботу. Усі зібрані кошти від монетизації підуть на допомогу ЗСУ.

"Дзвонить Сашко, і каже: "Тарік, дістало ниття! Ну, скільки можна плакати і тужити. Народу, як повітря, потрібна бойова, бадьора, сильна пісня, і вона в мене є!", – поділився Тарас Тополя.

Пономарьов, Хома, Тополя, Кошовий, Ткач, Чорний – "Україна переможе": відео онлайн

Текст пісні "Україна переможе":

Їхав танк – окупант

На долю неминучу

Башту відірвало йому

Стугною, за Бучу

Полетів окупант,

Мігом – 35-м

Для Київського "Привида"

він – здається став 20-м

Горить , палає техніка ворожа рідна Україна переможе

Горить, палає і ще спалахуй Руській корабель іди… Гей, Гей

Ось пливе окупант

В Бердянську десь гальмує

Тепер ворожий десант

Рапанів там годує

Ще про тракторні війська

маю розказати

Бо все ще десь недобре стоїть

Хай буде біля хати

Горить, палає техніка ворожа рідна Україна переможе

Горить, палає і ще спалахуй Руській корабель іди… Гей, Гей

Чорнобаївка є,

ворогу портал на той світ

Регулярно все, що летить –

завершає там свій політ

Ще лякають ворогів

Наші біовоїни

Від гусей, курей і голубів

Тікають в різні сторони

Горить, палає техніка ворожа рідна Україна переможе

Горить, палає і ще спалахуй Руській корабель іди… Гей, Гей