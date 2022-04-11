JULIK використав у пісні фольклорні мотиви, звуки сопілки та цимбалів, які яскраво передають самобутність українського народу. Для відео взяв ідею з віднайденого ним раніше запису бабусі з заходу України.

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Цю пісню, я створив в нестандартних для мене умовах. Вона про перебіг війни, яку Росія почала проти України. У такий час складно всім. Тому, щоб підняти бойовий дух, мужність та єдність нашої нації, я вирішив випустити її зараз. Українці – це народ, який знає за що бореться. А боротьба з добрими намірами захистити себе завжди має щасливий кінець,

– прокоментував артист.

JULIK переконаний, що Україна обов'язково переможе у цій жорстокій війні й скоро настане мир: "На березі пташка заспівала, наша рідна Україна москаля прогнала!".

У кліпі виконавець показав війну в Україні. Хоча окупант насмілився ступити на українську землю, але ЗСУ та наш народ мужньо показують на що здатні та дають гідну відсіч ворогам. "Зозуля" є піснею перемоги, слави та гордості за Україну.

Важливо. Гроші, отримані від дистриб'юції пісні та кліпу, JULIK передасть на потреби ЗСУ та тим, кому ці кошти будуть потрібні найбільше.

JULIK – "Зозуля": дивіться відео онлайн

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