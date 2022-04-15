У час російсько-української війни відбувся "вибух" у культурній сфері, і чимало зірок вже оспівали трагічні події у своїх піснях. TAYANNA вирішила не нагадувати підписникам, які жахіття трапились з народом за останні 50 днів, проте вселила надію, що скоро все закінчиться.

До слова Монатік випустив реп-композицію "ArtOборона", присвятивши її усім захисникам України

У своїй новій композиції вона заспівала про квітучі абрикоси, які розпускають цвіт навесні. Вона вірить, що коли вони зацвітуть, усі українці повернуться у свої будинки.

"Нехай ця пісня буде пророчою для всіх нас. Дякую всім хто мені допомагав", – написала під відео артистка.

TAYANNA – Абрикоси: дивіться відео онлайн

На початку квітня зірка записувала відео, де пише перші ноти композиції. Вже тоді підписники з нетерпінням очікували на її новий хіт.