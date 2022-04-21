Авторами композиции являются Артем Дяченко и Сергей Бакай, а спели ее дети из Art Music School Zabava. Сейчас наши защитники, находящиеся в боях с оккупантами, нуждаются в поддержке народа. Дети также приобщаются к поднятию нравственного духа наших воинов.

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Украинские дети поддержали защитников

В видео использовали кадры войны в Украине и те, на которых она цветущая и независимая, как это было до утра 24 февраля и обязательно после нашей победы. К ролику присоединились украинские знаменитости: Тимур Мирошниченко, Вадим Олийнык, Нина Матвиенко, Павел Зибров, Камалия, Валентина Хамайко, Юрий Горбунов и Наталья Могилевская.

Артисты и дети объединяются в одну совместную творческую работу, чтобы сказать по всему миру — мы не покорились, не опустили руки. Каждый день, для нас день, который становится ближе к победе. За нами правда и с нами Бог! Слава Украине! Слава ВСУ! Все обязательно будет Украина!

– подчеркнули авторы патриотического трека.

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