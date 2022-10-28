Розпочалось голосування за склад нацжурі Дитячого Євробачення: хто з зірок є в списках

Суспільний мовник оголосив про ще одне оновлення - тепер кожен охочий може проголосувати за співака чи співачку, якого хоче бачити в складі національного журі Дитячого Євробачення-2022.

Сьогодні, 28 жовтня, розпочалося онлайн-голосування за представників національного журі Дитячого Євробачення-2022. Це ще одне нововведення від Суспільного.

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Онлайн-голосування за нацжурі

Кожен охочий може проголосувати за співака чи співачку в списку. Ті, що наберуть більшість голосів, складуть національне журі.

Воно складається з 5 осіб – це двоє представників від дітей та троє дорослих. На Дитячому Євробаченні в Єревані вони оцінюватимуть учасників від інших країн.

Онлайн-голосування триватиме на сайті в розділі "Голосування за журі". Там можна авторизуватися через Facebook і Gmail. Можливість проголосувати буде до 2 листопада включно.

Дорослі претенденти на крісло судді

Barleben

KHAYAT

MamaRika

Віктор Байда

Максим Нагорняк

Тетяна Піскарьова

Софія Роль

Світлана Тарабарова

Представники від дітей

DJ Polinka

Софія Артеменко

Анастасія Дорошенко

Єлизавета Петрук

Дар'я Реброва

Діана Стасюк



Розпочалось онлайн-голосування / Фото з інстаграму Суспільного

Що відомо про Дитяче Євробачення-2022