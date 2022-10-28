Сегодня, 28 октября, началось онлайн-голосование за представителей национального жюри Детского Евровидения-2022. Это еще одно нововведение от Суспільного.

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Онлайн-голосование за нацжуры

Каждый желающий может проголосовать за певца или певицу в списке. Набравшие большинство голосов составят национальное жюри.

Оно состоит из 5 человек – это два представителя от детей и трое взрослых. На Детском Евровидении в Ереване они будут оценивать участников из других стран.

Онлайн-голосование продлится на сайте в разделе "Голосование за жюри". Там можно авторизироваться через Facebook и Gmail. Возможность проголосовать будет до 2 ноября включительно.

Взрослые претенденты на кресло судьи

  • Barleben
  • KHAYAT
  • МамаРика
  • Виктор Байда
  • Максим Нагорняк
  • Татьяна Пискарева
  • София Роль
  • Светлана Тарабарова

Представители от детей

  • DJ Polinka
  • София Артеменко
  • Анастасия Дорошенко
  • Елизавета Петрук
  • Дарья Реброва
  • Диана Стасюк


Началось онлайн-голосование / Фото с инстаграма Суспільного

Что известно о Детском Евровидении-2022