Сегодня, 28 октября, началось онлайн-голосование за представителей национального жюри Детского Евровидения-2022. Это еще одно нововведение от Суспільного.

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Онлайн-голосование за нацжуры

Каждый желающий может проголосовать за певца или певицу в списке. Набравшие большинство голосов составят национальное жюри.

Оно состоит из 5 человек – это два представителя от детей и трое взрослых. На Детском Евровидении в Ереване они будут оценивать участников из других стран.

Онлайн-голосование продлится на сайте в разделе "Голосование за жюри". Там можно авторизироваться через Facebook и Gmail. Возможность проголосовать будет до 2 ноября включительно.

Взрослые претенденты на кресло судьи

Barleben

KHAYAT

МамаРика

Виктор Байда

Максим Нагорняк

Татьяна Пискарева

София Роль

Светлана Тарабарова

Представители от детей

DJ Polinka

София Артеменко

Анастасия Дорошенко

Елизавета Петрук

Дарья Реброва

Диана Стасюк



Началось онлайн-голосование / Фото с инстаграма Суспільного

Что известно о Детском Евровидении-2022