Сегодня, 28 октября, началось онлайн-голосование за представителей национального жюри Детского Евровидения-2022. Это еще одно нововведение от Суспільного.
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Онлайн-голосование за нацжуры
Каждый желающий может проголосовать за певца или певицу в списке. Набравшие большинство голосов составят национальное жюри.
Оно состоит из 5 человек – это два представителя от детей и трое взрослых. На Детском Евровидении в Ереване они будут оценивать участников из других стран.
Онлайн-голосование продлится на сайте в разделе "Голосование за жюри". Там можно авторизироваться через Facebook и Gmail. Возможность проголосовать будет до 2 ноября включительно.
Взрослые претенденты на кресло судьи
- Barleben
- KHAYAT
- МамаРика
- Виктор Байда
- Максим Нагорняк
- Татьяна Пискарева
- София Роль
- Светлана Тарабарова
Представители от детей
- DJ Polinka
- София Артеменко
- Анастасия Дорошенко
- Елизавета Петрук
- Дарья Реброва
- Диана Стасюк
Началось онлайн-голосование / Фото с инстаграма Суспільного
Что известно о Детском Евровидении-2022
- Судьями Национального отбора в Украине стали Кристина Соловой, Мирослава Салий и Анжелика Рудницкая – их тоже выбирали зрители впервые в истории.
- 18 сентября прошел финал Нацотбора. За право представлять Украину соревновалось пятеро участников с полсотни. Победительницей стала Злата Дзюнька.
- 2022 Детское Евровидение состоится 11 декабря в городе Ереван, где расположен Концертный комплекс имени Карена Демирчяна.