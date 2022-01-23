Голос країни 12 сезон 1 випуск: грандіозна прем'єра та несподівана поява KAZKA серед тренерів

Прем'єра нашумілого 12 сезону "Голосу країни" відбулась у неділю, 23 січня. Першим учасникам "сліпих прослуховувань" уже вдалось розвернути крісла чотирьох тренерів. Чим вражали конкурсанти в 1 випуску – дізнавайтесь далі.

На екрани повернулось наймасштабніше вокальне шоу "Голос країни", яке вже 12 сезонів поспіль розкриває таланти та дає квитки у великий шоу-біз. 2022 року крісла тренерів дістались Святославу Вакарчуку, Олі Поляковій, Потапу та DOROFEEVA. Новий сезон пройде під гаслом "Так звучить твоя країна", тож зіркова четвірка шукатиме справжній голос нації.

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Правила "Голосу країни" залишились незмінні. Кожен з тренерів може взяти в команду 16 учасників. На етапі "сліпих прослуховувань" у проєкт потрапляють 64 вокалісти. Десять з них розвернули Полякову, Вакарчука, Потапа та DOROFEEVA в 1 випуску. Як це було – дивіться нижче.

Голос країни 12 сезон 1 випуск

Номер-відкриття 1 випуску "Голосу країни 12"

12 сезон "Голосу країни" стартував з хіта Кузьми Скрябіна "Старі фотографії". Його виконали зіркові тренери шоу – DOROFEEVA, Потап, Оля Полякова та Святослав Вакарчук, який ще й акомпанував на фортепіано.

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ зіркових тренерів

Євген Бічасний

Довгоочікувані "сліпі прослуховування" відкрив 26-річний Євген Бічасний. Він прийшов на "Голос країни", аби показати, як звучить херсонський край. На найголовнішій сцені у своєму житті юнак виконав трек Stayin' Alive.

Завдяки артистичності та різнобарвному голосу Євген розвернув три крісла – Олі Полякової, Потапа та Наді Дорофєєвої. Так, хлопець став першим учасником команди DOROFEEVA.

що свого часу Євген Бічасний співав на бек-вокалі Святослава Вакарчука на концерті на "Олімпійському".

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгена Бічасного

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Олена Чукаленко

24-річна киянка Олена Чукаленко представилася українською циганкою. На проєкті дівчина хоче показати, як звучить голос її народу. Вона вразила тренерів проникливим виконанням пісні Тіни Кароль та Юлії Саніної – "Вільна".

До Олени розвернулися всі тренери "Голосу країни", а на прохання Потапа вона заспівала народну циганську пісню. Крім того, дівчина погадала суддям просто на сцені. Так, Олю Полякову чекає всесвітньо відома пісня, Потапа – подія з дівчиною, на яку він чекав усе життя, Надю Дорофєєву – абсолютна переміна.

Співачка подякувала всім тренерам, але заявила – хоче, "щоб її шльопки теж шльопали на великій сцені", тому пішла в команду Олі Полякової.

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Олени Чукаленко

Михайло Ніколаєнко

Третім претендентом на місце у шоу став 21-річний Михайло Ніколаєнко. Він викладає вокал дітям у рідному місті Дніпро. На "Голосі" хлопець заспівав хіт "Океану Ельзи" – "Дівчина з іншого життя".

Йому не вдалось розвернути ні одного з суддів, але Святослав Вакарчук погодився заспівати з ним у дуеті. Після цього Михайла обрала п'ята команда "Другий шанс" – народний тренер Андрій Мацола та Олександра Заріцька з гурту KAZKA.

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Михайла Ніколаєнка

Аліє Хаджабадінова

що 12 сезон "Голосу країни" здивував глядачів новими правилами. Відтепер у проєкті не чотири, а. Тренерами-джокерами стали меценат Андрій Мацола та солістка KAZKA Олександра Заріцька. У їхню команду "Другий шанс" можуть потрапити 15 учасників, які не зуміли розвернути чотирьох основних суддів.

На "Голосі країни" з'явилась кримська татарка Аліє Хаджабадінова. На "сліпих прослуховуваннях" вона виконала кримськотатарську пісню Bagcalarda kestane. В останні секунди її обрали три тренери – Святослав Вакарчук, Надя Дорофєєва, Потап.

Зірки влаштували справжню бійню за Аліє, однак дівчина пішла до Святослава Вакарчука й стала першою учасницею його команди.

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Аліє Хаджабадінової

Ярослав Гав'янець

Ще одним претендентом на місце в "Голосі країні" став 29-річний Ярослав з міста Копичинці, що на Тернопільщині. Про сцену він мріяв з самого дитинства – пішов навчатися на актора драматичного театру та кіно, але закінчити виш йому не судилося. Юнаком Ярослав потрапив на фронт. Він захищав донецький аеропорт 2015 року та пройшов через полон.

На великій сцені чоловік заспівав хіт гурту "СКАЙ" – "Тебе це може вбити". Його чуттєвий вокал розвернув Олю Полякову, тож він став другим учасником її команди.

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Ярослава Гав'янеця

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Інеса Грицаєнко

22-річна Інеса Грицаєнко вразила публіку неймовірною інтерпретацію пісні Wellboy, яка зробила його популярним, – "Гуси". Дівчина розвернула всіх суддів. Попри те, що Святослав Вакарчук назвав її версію кращою за оригінал, співачка обрала Надю Дорофєєву.

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Інеси Грицаєнко

Дмитро Ротькін

У 12 сезон "Голосу країни" потрапив одесит Дмитро, котрий працює на круїзних лайнерах – співає та грає на скрипці. На шоу він прийшов показати себе, щоб мати більше роботи в Україні та не їздити на заробітки за кордон.

Його Johnny B Goode під акомпанемент скрипки розвернула Надю Дорофєєву та Олю Полякову. Однак 35-річний Дмитро обрав команду DOROFEEVA.

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Дмитра Ротькіна

Ярина Солоненко

21-річна Ярина приїхала підкорювати Київ з Ковеля. Останні півтора року дівчина працює продавчинею-консультанткою, але мріє про велику сцену. На "сліпих прослуховуваннях" вона зіграла на бандурі та заспівала пісню Христини Соловій – "Фортепіано". Однак, на превеликий жаль, жоден з тренерів не розвернувся на її вокал.

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Ярини Солоненко

Павло Нажига

На вокальний проєкт Павло потрапив у 26 років. Зараз він працює ведучим у караоке та співає в ресторанах у рідних Чернівцях. Заради дружини та двох дітей молодий татусь трудиться без вихідних. "Голос країни" для нього – "шанс закінчити з халтурами й доносити людям свою творчість".

Співак заявив про себе ліричною інтерпретацією пісні Jah Khalib "Лейла". Павло розвернув крісла трьох тренерів – Потапа, Наді Дорофєєвої, Олі Полякової. Після всіх вмовлянь хлопець пішов у команду Потапа.

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Павла Нажиги

Гурт "ГуляйГород"

Кияни – Ірина, Настя, Андрій – хочуть потрапити в "Голос країни", аби показати, як звучить автентична Україна. Ще у студентські роки музиканти стали "мисливцями за піснями", тепер вони відроджують фольклор.

Їхня "Веснянка" не розвернула зіркових тренерів, але "ГуляйГород" потрапив у команду "Другий шанс".

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ гурту "ГуляйГород"

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Анна Кіндзерська

Поборотися за місце в "Голосі країни" наважилася дівчина з багатодітної сім'ї – в Анни Кіндзерської шість братів та одна сестра. Любов до музику їй привила мама. Не дивно, що виступ на "сліпих прослуховуваннях" співачка присвятила саме неньці.

Професійна джазова співачка виконала Love Tonight під фортепіано й підкорила всіх тренерів. Однак Анна Кіндзерська обрала Святослава Вакарчука.

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Анни Кіндзерської

Учасники, які пройшли "сліпі прослуховування"

Команда Святослава Вакарчука

Аліє Хаджабадінова;

​Анна Кіндзерська.

Команда Олі Полякової

Олена Чукаленко;

Ярослав Гав'янець.

Команда DOROFEEVA

Євген Бічасний;

Інеса Грицаєнко;

Дмитро Ротькін.

Команда Потапа

Павло Нажиги.

Команда Олександри Заріцької та Юрія Мацоли