Лідер гурту "Океан Ельзи" займе одне тренерське крісло в 12 сезоні "Голосу країни". Інші три – топові українські зірки. Це продюсер і лідер Mozgi Потап, попкоролева Оля Полякова та ексучасниця "Время и Стекло" Надя Дорофєєва.

До теми Юлія Саніна відповіла, чи займе крісло тренера на "Голосі країни"

Їхні імена оголосили в суперфіналі "Танців з зірками". Разом з тим стало відомо, що зіркове подружжя – Юрій Горбунов і Катя Осадча – залишаються ведучими проєкту. Так, 12 сезон "Голосу країни" пройде під девізом "Так звучить твоя країна".

Творці шоу шукатимуть справжній голос нації, тих самих людей, які живуть поруч з нами та про талант яких має дізнатись вся країна,

– йдеться в інстаграмі "Голосу".

Іменита четвірка тренерів збере у свої команди неймовірних вокалістів з різних куточків України та світу, справжніх самородків. За словами продюсерів, учасники дивуватимуть власним баченням музики, потужним вокалом і неймовірними тембрами.

Зауважимо, Святослав Вакарчук був тренером "Голосу країни" з 3 по 6 сезон, тоді як Оля Полякова вперше сяде у легендарне червоне крісло.