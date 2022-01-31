Голлівудська акторка Кетрін Винник підтримала Україну: символічне фото на тлі Батьківщини-матері

31 січня 2022 , 11:52
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Джерело:

інстаграм Кетрін Винник

Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник підтримала українців у час ймовірного вторгнення Росії. Вона опублікувала фото з останньої поїздки в Київ і назвала Україну своєю Батьківщиною.

Поки в Росії вчені, письменники, журналісти збирають голоси проти вторгнення в Україну, свою підтримку нам висловила голлівудська акторка Кетрін Винник. У неї українське походження, тож вона публічно обстоює мир і свободу.

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Кетрін Винник підтримала Україну

Кіноакторка з 5,6-мільйонною аудиторією в інстаграмі опублікувала фото на тлі монументу "Батьківщина-Мати", який розташований на території Музею історії України у Другій світовій війні. Схоже, цей кадр зроблений під час її останнього приїзду в Київ, у серпні 2021 року.

Я підтримую Батьківщину, Україну,
– потужно підписала Кетрін Винник. 

Кетрін Винник у Києві / Фото з інстаграму голлівудської акторки

Нагадаємо, справжнє ім'я  Кетрін Винник –  Катерина Вінницька. Її сім'я зі Львівщини, але багато років тому батьки акторки емігрували в Канаду. Цікаво, що до 8 років вона розмовляла лише українською мовою

Символічний допис голлівудської зірки підтримали майже чверть мільйона фанів з різних куточків світу. Усі вони виразили підтримку Україні, а українці подякували Кетрін Винник за позицію.

  • "Я сподіваюся, що це скоро закінчиться";
  • "З Україною в серці";
  • "Ми підтримуємо Україну у Великій Британії. Усі народи, усі нації мають право на самовизначення";
  • "Дякую, що пам'ятаєте наших предків і своє коріння";
  • "Україна – дивовижна країна прекрасних душевних людей"
  • "Дякую, ми цінуємо це".

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Кетрін Винник та Україна 

  • Наприкінці серпня зірка "Вікінгів" Кетрін Винник прилетіла в Київ. Свій приїзд вона приурочила до 30-річчя Незалежності України та золотого весілля батьків, яких привезла з собою. 
  • За кілька днів зірка встигла побувати на церемонії премії "Національна легенда України", саміті перших леді і джентельменів у Софії Київській та навіть у селі Борислав на Львівщині, де жили її дідусь і бабуся до еміграції. 
  • Окремої уваги заслуговує те, що в Києві Кетрін Винник навідала "Пласт", до якого належала в дитинстві в Торонто. 
Автор: Марина Джура