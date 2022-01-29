Про загрозу вторгнення Росії говорять мільйони українців, однак зірки майже не згадують про неї. Зараз необхідно гуртуватися, дати розуміння ворогові, що ми не здаватимемося й боротимемося за свою країну. І зовсім не потрібно панікувати, адже цим лише показуємо страх.

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Світлана Тарабарова про загрозу російського вторгнення

Співачка Світлана Тарабарова зізналася, що на свою адресу чула багато слів щодо того, як діятиме у випадку загострення ситуації в країні. Вона, як і більшість українців, за останні дні відчувалася гнів, паніку, спокійну впевненість. Артистка зауважила, що є речі, які ми не можемо змінити, тому вона житиме. Як з'ясувалося, в стані масової паніки це також дуже складне завдання.

Діятиму за ситуацією. Як буде наступ – моя країна чинитиме опір. А доти я приберу всі свої страхи в "тривожну валізку", обійму малих, зустрінуся з близькими, дам свою любов і тепло тим, хто цього найбільше потребує. Завітаємо до наших військових, адже вони – наша опора,

– наголосила артистка.



Світлана Тарабарова / Фото з інстаграму співачки

Загроза нападу Росії

Розвідка не виключала ймовірний напад Росії через стягування російських військ до наших кордонів. Припускали, що агресор може напасти в лютому.

Українська влада закликає людей не панікувати, оскільки це погано впливає на економіку держави.

А в НАТО не вірять, що Москва може напасти.

У Росії неоднозначно реагують на повідомлення щодо можливого вторгнення. Міністр закордонних справ сказав, "якщо це залежить від Росії, то війни не буде". Однак додав, що "наступати грубо на їхні інтереси" вони не дозволять.