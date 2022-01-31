Поки в Росії вчені, письменники, журналісти збирають голоси проти вторгнення в Україну, свою підтримку нам висловила голлівудська акторка Кетрін Винник. У неї українське походження, тож вона публічно обстоює мир і свободу.

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Кетрін Винник підтримала Україну

Кіноакторка з 5,6-мільйонною аудиторією в інстаграмі опублікувала фото на тлі монументу "Батьківщина-Мати", який розташований на території Музею історії України у Другій світовій війні. Схоже, цей кадр зроблений під час її останнього приїзду в Київ, у серпні 2021 року.

Я підтримую Батьківщину, Україну,

– потужно підписала Кетрін Винник.

Кетрін Винник у Києві / Фото з інстаграму голлівудської акторки

Нагадаємо, справжнє ім'я Кетрін Винник – Катерина Вінницька. Її сім'я зі Львівщини, але багато років тому батьки акторки емігрували в Канаду. Цікаво, що до 8 років вона розмовляла лише українською мовою.

Символічний допис голлівудської зірки підтримали майже чверть мільйона фанів з різних куточків світу. Усі вони виразили підтримку Україні, а українці подякували Кетрін Винник за позицію.

"Я сподіваюся, що це скоро закінчиться";

"З Україною в серці";

"Ми підтримуємо Україну у Великій Британії. Усі народи, усі нації мають право на самовизначення";

"Дякую, що пам'ятаєте наших предків і своє коріння";

"Україна – дивовижна країна прекрасних душевних людей"

"Дякую, ми цінуємо це".

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Кетрін Винник та Україна