Поки в Росії вчені, письменники, журналісти збирають голоси проти вторгнення в Україну, свою підтримку нам висловила голлівудська акторка Кетрін Винник. У неї українське походження, тож вона публічно обстоює мир і свободу.
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Кетрін Винник підтримала Україну
Кіноакторка з 5,6-мільйонною аудиторією в інстаграмі опублікувала фото на тлі монументу "Батьківщина-Мати", який розташований на території Музею історії України у Другій світовій війні. Схоже, цей кадр зроблений під час її останнього приїзду в Київ, у серпні 2021 року.
Я підтримую Батьківщину, Україну,
– потужно підписала Кетрін Винник.
Кетрін Винник у Києві / Фото з інстаграму голлівудської акторки
Символічний допис голлівудської зірки підтримали майже чверть мільйона фанів з різних куточків світу. Усі вони виразили підтримку Україні, а українці подякували Кетрін Винник за позицію.
- "Я сподіваюся, що це скоро закінчиться";
- "З Україною в серці";
- "Ми підтримуємо Україну у Великій Британії. Усі народи, усі нації мають право на самовизначення";
- "Дякую, що пам'ятаєте наших предків і своє коріння";
- "Україна – дивовижна країна прекрасних душевних людей"
- "Дякую, ми цінуємо це".
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Кетрін Винник та Україна
- Наприкінці серпня зірка "Вікінгів" Кетрін Винник прилетіла в Київ. Свій приїзд вона приурочила до 30-річчя Незалежності України та золотого весілля батьків, яких привезла з собою.
- За кілька днів зірка встигла побувати на церемонії премії "Національна легенда України", саміті перших леді і джентельменів у Софії Київській та навіть у селі Борислав на Львівщині, де жили її дідусь і бабуся до еміграції.
- Окремої уваги заслуговує те, що в Києві Кетрін Винник навідала "Пласт", до якого належала в дитинстві в Торонто.