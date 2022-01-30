Збір голосів почали вчені, письменники, журналісти, правозахисники. Вони створили "Заяву прихильників миру проти Партії Війни у російському керівництві".
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У документі наголосили, що війна несе загрозу існуванню самої Росії: "Божевільні дії політичного керівництва країни, які штовхають нас до цієї межі, неминуче ведуть до формування у Росії масового антивоєнного руху. Кожен із нас стає його частиною".
Ми зробимо все можливе, щоб запобігти, а якщо це буде потрібно, то й зупинити війну,
– запевнили активісти.
Хто підписав заяву проти війни з Україною:
- Акторка Лія Ахеджакова.
- Режисери Гаррі Бардін, Володимир Мірзоєв.
- Письменник Віктор Шендерович.
- Поетеса Вероніка Доліна.
- Музикант Андрій Макаревич.
- Історики Андрій Зубов, Борис Соколов.
- Правозахисники Лев Пономарьов, Зоя Свєтова, Світлана Ганнушкіна.
- Політики Григорій Явлинський, Лев Шлосберг.
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