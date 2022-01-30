Збір голосів почали вчені, письменники, журналісти, правозахисники. Вони створили "Заяву прихильників миру проти Партії Війни у російському керівництві".

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"Наша позиція дуже проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни, – аморальна, безвідповідальна та злочинна, не може вестись від імені народів Росії. Така війна не може мати ні легітимних, ні моральних цілей. Дипломатія країни не може займати жодної іншої позиції, крім категоричного неприйняття такої війни", – написали в заяві.

У документі наголосили, що війна несе загрозу існуванню самої Росії: "Божевільні дії політичного керівництва країни, які штовхають нас до цієї межі, неминуче ведуть до формування у Росії масового антивоєнного руху. Кожен із нас стає його частиною".