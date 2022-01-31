Пока в России ученые, писатели, журналисты собирают голоса против вторжения в Украину, свою поддержку нам выразила голливудская актриса Кэтрин Винник. У нее украинское происхождение, поэтому она публично отстаивает мир и свободу.
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Кэтрин Винник поддержала Украину
Киноактриса с 5,6-миллионной аудиторией в инстаграме опубликовала фото на фоне монумента "Родина-Мать", который расположен на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Похоже, этот кадр сделан во время ее последнего приезда в Киев в августе 2021 года.
Я поддерживаю Родину, Украину,
– мощно подписала Кэтрин Винник.
Кэтрин Винник в Киеве / Фото из инстаграма голливудской актрисы
Символическое сообщение голливудской звезды поддержали почти четверть миллиона фанов из разных уголков мира. Все они выразили поддержку Украине, а украинцы поблагодарили Кэтрин Винник за позицию.
- "Надеюсь, это скоро закончится";
- "С Украиной в сердце";
- "Мы поддерживаем Украину в Великобритании. Все народы, все нации имеют право на самоопределение";
- "Спасибо, что помните наших предков и свои корни";
- "Украина – удивительная страна прекрасных душевных людей"
- "Спасибо, мы ценим это".
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Кэтрин Винник и Украина
- В конце августа звезда "викингов" Кэтрин Винник прилетела в Киев. Свой приезд она приурочила к 30-летию Независимости Украины и золотой свадьбе родителей, которых привезла с собой.
- За несколько дней звезда успела побывать на церемонии премии "Национальная легенда Украины", саммите первых леди и джентельменов в Софии Киевской и даже в селе Борислав на Львовщине, где жили ее дедушка и бабушка до эмиграции.
- Отдельного внимания заслуживает то, что в Киеве Кэтрин Винник посетила "Пласт", к которому принадлежала в детстве в Торонто.