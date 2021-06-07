"Готуйтесь шуміти на повну": Go_A виступить на фестивалі Atlas Weekend 2021

Український етнофольк-гурт Go_A після Євробачення зміг здивувати не лише всю Україну, а й світ, тому організатори Atlas Weekend запросили їх на фестиваль. Колектив вийде на сцену у заключний день події – 11 липня.

Про виступ знаменитого українського гурту Go_A, які зайняли 5 місце на Євробаченні-2021, стало відомо 7 червня. Фанати вже перебувають у солодкому передчутті "рейву".

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Готуйтесь шуміти на повну: Go_A – на Atlas Weekend Friends Edition! Чули, як уся Європа співає українських веснянок? А про те, що пісня українського гурту вперше посіла першу сходинку у світовому чарті Spotify та потрапила до чарту Billboard? Це все – потужна енергетика електрофольку від Go_A! І ми відчуємо її на собі вже 11 липня,

– йдеться в анонсі організаторів.

Цікаво Go_A вперше після Євробачення виступили у Києві

Фанати вже чекають на яскравий фінал Atlas Weekend:

"Ураааааа, я так чекала цей анонс!";

"Сію сію сію сію конопелечки...";

"Кайф!";

"Ура!";

"Так-так!";

"Оце так анонс! Обожнюю! Вони неймовірно класні! Концерт в Києві був енергетичною бомбою!";

"Найбажаніший анонс";

"Ось це чудовий анонс, а не всякі Меладзе і так далі";

"Надіюсь, що якогось року і Måneskin заглянуть".

Що відомо про музичні успіхи Go_A

Згідно з результатами конкурсу Євробачення, гурт зайняв 5 місце на конкурсі, а от за підсумками лише глядацького голосування, то вони отримали друге місце після італійського гурту Måneskin.

Самі італійці на пресконференції після перемоги зізнавались, що український гурт на конкурсі став їхнім улюбленим.

Солістка колективу – Катерина Павленко зізналась, що вони планують колаборацію з італійським гуртом.

Через тиждень фіналу Євробачення пісня SHUM, яку виконали Go_A, вперше в історії України дебютувала у щотижневому глобальному чарті Billboard 200. Також колектив посідав перші сходинки чартів Spotify та iTunes у десятках країн світу.



Як Go_A підкорюють світ / Інфографіка 24 каналу