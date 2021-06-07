Нідерландський гурт The Vendettas заявив про плагіат в ефірі одного з німецьких телеканалів. Однак, чи справді Zitti E Buoni можна вважати плагіатом – невідомо.

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Пісня You want it, you got it ("Ти хочеш це, ти отримуєш це"), яку нібито скопіювали Måneskin, була написана у 1992 році. Тоді жоден з учасників гурту ще навіть не народився. Італійцям, які входять до складу Måneskin, від 20 до 22 років.

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Тепер потрібно зрозуміти, чи це плагіат. Молоді люди ще не народилися за часів нашої групи. Але учасники Måneskin самі відзначали, що рок-н-рол ніколи не вмирає,

– заявив учасник гурту The Vendettas Йоріс Ліссенс.

Рокер наголосив, що музичним експертам, які відбирають пісні для конкурсу, потрібно бути уважнішими та ретельніше перевіряти їх, щоб уникнути подібних скандалів.

Наразі переможці Євробачення-2021 ніяк не відреагували на звинувачення у плагіаті.

Måneskin на Євробаченні-2021