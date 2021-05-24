Go_A повернулись з Євробачення та готують сольний концерт до Дня Києва

Український гурт Go_A прилетів в Україну з Євробачення-2021, що проходило у Нідерландах. Трішки відіспавшись, колектив готується вже до нової події – великого сольного концерту 30 травня, у День Києва. Подія відбудеться на локації "Всі. Свої".
Музиканти обіцяють влаштувати захід з дотриманням усіх карантинних вимог. Концерт відбудеться на вулиці Десятиннній, 12, у місті Києві, о 18:00. Символічно, перший сольний концерт гурт Go_A проведе у День Києва.
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Про проведення концерту представники Go_A повідомили у своєму інстаграмі.
Друзі, вже через тиждень, 30 травня, відбудеться нашої перший сольний концерт! Open-air вечірка в локації "Всі. Свої", де ми будемо разом з вами святкувати День Києва. Посилання на квитки ви зможете знайти в біо профілю. З нетерпінням чекаємо на зустріч з вами. Захід буде проходити з дотриманням всіх рекомендацій МОЗ,
– йдеться в повідомленні.
У наступній інстаграм-публікації Go_A додали, що після напруженого фіналу та перельоту у Києві всі втомились, але вони дуже щасливі, що мали змогу стати частиною Євробачення.
"Тепер відпочинемо і будемо готуватись до концерту, що відбудеться зовсім скоро, 30 травня!" – додали артисти.
Варто додати, що квитки на концерт гурту Go_A, які зайняли 5 місце на Євробаченні у Роттердамі, стартують від 550 гривень.
Що відомо про виступ Go_A на Євробаченні
- Український етнофольк гурт спочатку виступив у першому півфіналі під 15-м номером. Колектив вразив Європу піснею SHUM та злетів як у трендах ютубу, так і в букмекерській таблиці. Музикантам прогнозували 4-5 місце.
- У фіналі конкурсу Go_A виступали під номером 19. Зважаючи на 97 балів від суддів з різних країн та 267 балів від глядачів, Україна здобула 5 місце у конкурсі. Але за глядацькими голосуваннями вони посіли друге місце.
- Переможці конкурсу – італійський гурт Måneskin на пресконференції після фіналу заявив, що його улюбленим виступом став номер Go_A. Також під час виступу українців у залі конкурсу та за лаштунками усі відривались під пісню SHUM, а трек став лідером у музичних сервісах світу за прослуховуваннями.