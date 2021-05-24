Музыканты обещают устроить мероприятие с соблюдением всех карантинных требований. Концерт состоится на улице Десятиннной, 12, в городе Киеве, в 18:00. Символично, первый сольный концерт группа Go_A проведет в День Киева.
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О проведении концерта представители Go_A сообщили в своем инстаграме.
Друзья, уже через неделю, 30 мая, состоится наш первый сольный концерт! Open-air вечеринка в локации "Всі. Свої", где мы будем вместе с вами праздновать День Киева. Ссылку на билеты вы сможете найти в био профиля. С нетерпением ждем встречи с вами. Мероприятие будет проходить с соблюдением всех рекомендаций Минздрава,
– говорится в сообщении.
В следующей инстаграм-публикации Go_A добавили, что после напряженного финала и перелета в Киев все устали, но они очень счастливы, что смогли стать частью Евровидения.
"Теперь отдохнем и будем готовиться к концерту, который состоится совсем скоро, 30 мая!" – добавили артисты.
Стоит добавить, что билеты на концерт группы Go_A, которые заняли 5 место на Евровидении в Роттердаме, стартуют от 550 гривен.
Что известно о выступлении Go_A на Евровидении
- Украинская этнофольк-группа сначала выступила в первом полуфинале под 15-м номером. Коллектив поразил Европу песней SHUM и взлетел как в трендах ютуба, так и в букмекерской таблице. Музыкантам прогнозировали 4-5 место.
- В финале конкурса Go_A выступали под номером 19. Учитывая 97 баллов от судей из разных стран и 267 баллов от зрителей, Украина получила 5 место в конкурсе. Но по зрительскому голосованию они заняли второе место.
- Победители конкурса – итальянская группа Måneskin на пресс-конференции после финала заявила, что его любимым выступлением стал номер Go_A. Также во время выступления украинцев в зале конкурса и за кулисами все отрывались под песню SHUM, а трек стал лидером в музыкальных сервисах мира по прослушиванию.