Музиканти обіцяють влаштувати захід з дотриманням усіх карантинних вимог. Концерт відбудеться на вулиці Десятиннній, 12, у місті Києві, о 18:00. Символічно, перший сольний концерт гурт Go_A проведе у День Києва.

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Про проведення концерту представники Go_A повідомили у своєму інстаграмі.

Друзі, вже через тиждень, 30 травня, відбудеться нашої перший сольний концерт! Open-air вечірка в локації "Всі. Свої", де ми будемо разом з вами святкувати День Києва. Посилання на квитки ви зможете знайти в біо профілю. З нетерпінням чекаємо на зустріч з вами. Захід буде проходити з дотриманням всіх рекомендацій МОЗ,

– йдеться в повідомленні.

У наступній інстаграм-публікації Go_A додали, що після напруженого фіналу та перельоту у Києві всі втомились, але вони дуже щасливі, що мали змогу стати частиною Євробачення.

"Тепер відпочинемо і будемо готуватись до концерту, що відбудеться зовсім скоро, 30 травня!" – додали артисти.

Варто додати, що квитки на концерт гурту Go_A, які зайняли 5 місце на Євробаченні у Роттердамі, стартують від 550 гривень.

Що відомо про виступ Go_A на Євробаченні