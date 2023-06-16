Таня Муіньо, яка працювала з Cardi B, The Weeknd, Harry Styles, зняла кліп для всесвітньовідомої американської реперки Doja Cat на трек Attention. У відеороботи, в якій брала участь українська режисерка, дуже цікавий задум.

Цікаво "Вийшло круто": Макс Барських переклав свій популярний хіт "Подруга-ніч" українською мовою

Таня Муіньо зняла кліп для Doja Cat

У відео можна побачити багато нестандартних ракурсів та візуальних ефектів. Зокрема, у кліпі зображено, як Doja Cat проїжджає повз натовп своїх шанувальників, де її з різних сторін фотографують папараці. Пізніше кадр змінюється, і реперка прогулюється вилицями нічного міста. Окрім цього, у кліпі виконавиця з'явилася посеред вулиці повністю гола, проте вона була з ніг до голови розмальована червоною фарбою. Також у кліпі можна побачити реперку, яка йде мостом, а довкола неї вибухають феєрверки.

Кліп на пісню Attention Doja Cat: дивіться відео

Відеороботу для треку американської реперки знімали у Лос-Анджелесі. Фанати бурхливо відреагували як на музику, так і на кліп співачки:

"Вона унікальна артистка";

"Візуальні ефекти приголомшливі";

"Це одне із найкрасивіших музичних відео, які я коли-небудь бачив";

"Вітаємо Таню та її українську команду із ще однією чудовою роботою. Ви впоралися чудово, і ми пишаємося цим";

"Один з її найсильніших синглів! Тексти геніальні, прекрасні візуальні ефекти".

Що відомо про Таню Муіньо Режисерка розпочала свою кар'єру у 2016 році, її перший кліп був знятий для Дмитра Монатіка, тоді кліпмейкерка зняла в ідеороботу для пісні "Выходной". Після цього, співак та режисерка активно співпрацюють. Окрім цього, Таня Муіньо знімала кліпи для треків гурту "Время и Стекло", Насті Каменських, Мішель Андраде, Наді Дорофеєвої та багатьох інших. До того ж кліпмейкерка має чимало нагород. Наприклад, премії YUNA за найкращий відеокліп (2017 рік), M1 Music Awards (2018 рік), YUNA за найкращий відеокліп (2018 рік) тощо.

Нагадаємо, днями вийшов кліп української співачки MamaRika на її нову пісню "Серце". У музичній композиції розповідається про біль всіх українців, які страждають від жахів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.