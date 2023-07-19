Український гурт "Корупція" потішив шанувальників прем'єрою. Музиканти презентували нову пісню "Фам Фаталь". У ній соліст Міша Крупін розповів про жінок, які назавжди залишаються в серці.

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Нова пісня від гурту "Корупція"

Трек "Фам Фаталь" розповідає про жінок, які не стоять "за" чоловіком, а власноруч керують своїм життям, знають чого вони хочуть, борються за свої права та досягають поставлених цілей. Фатальними жінками є й усі українки, які захищають від ворога.

Особисто в моєму житті було багато таких фатальних жінок. Через яких я ледь не вмер. Я їх не розумів, дуже сильно ображався. Але зараз в мене інша думка. Я вважаю, що фатальні жінки – дивовижні. Саме тому ця пісня – це підтримка кожної жінки, яка може бути фатальною для іншої людини,

– поділився Міша Крупін.

Взимку минулого року Міша Крупін здивував новиною: він розлучається з дружиною. Музикант поки що не зізнається, чи вільне його серце зараз, музикант поки не зізнається. Але зауважив, що у виборі леді свого серця найперше звертає увагу саме на внутрішній світ жінки.

"Зовнішня краса – це справа трендів. Фатальність точно не про це. Звісно, що ми звертаємо увагу на те, які у людини нігті, зуби, але коли ти починаєш спілкуватися, це все стає неважливим".

Відео до пісні "Фам Фаталь" створив штучний інтелект. Він зобразив головну героїню – фатальну жінку, що зображена у ролі статуї. У давньогрецькій культурі створення жіночої скульптури було символом найсильніших почуттів та можливість віддати данину її особливості, красі, граціозності та неперевершеним формам. Така жінка залишила свій слід не тільки в серце, але й навіки в історії.

"Корупція" – "Фам Фаталь": дивіться відео онлайн

Зауважимо, з початком повномасштабної війни, це вже п'ятий реліз Міші Крупіна та гурту "Корупція". Успішними стали прем'єри треків "У нашому Місті", "Світло", "До краю світу". Шанувальникам відгукнувся і трек "Білгород"., записаний із Сашою Чемеровим та Колею Сєргою.

До слова, Міша Крупін та гурт "Корупція" готують серію благодійних концертів містами України у кінці серпня. Тож всі новинки можна буде почути наживо.