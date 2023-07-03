У соцмережах з'явилося багато відео з концерту Гаррі Стайлза, передає 24 Канал. Нагадаємо, що співак не вперше підняв наш прапор – це він робив наприкінці травня на концерті в Британії.

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2 липня у Варшаві відбувся сольний концерт британського музиканта, колишнього учасника гурту One Direction Гаррі Стайлза. Цікаво, що артист вийшов на сцену в образі кольору українського прапора – жовтих атласних штанах та блакитному жакеті з бахромою блискіток.

А під час виконання пісні "Sign of the Times" Гаррі Стайлз взяв прапор України, підняв його, а потім почепив собі на мікрофон.

Додамо, що на його концерті в Польщі було багато наших співвітчизників, адже там наразі перебуває найбільша кількість українців, які були вимушені покинути свої домівки через війну.

Нагадаємо, що раніше Гаррі Стайлз жертвував кошти на потреби українців та підтримував наш народ. Він також показав лаконічний жест – на одному з концертів сцену підсвітили жовто-блакитними кольорами.

А минулого року співак передав на допомогу Україні кругленьку суму, яку заробив на рекламі Apple. Як з'ясувалося, Стайлз погодився на співпрацю, щоб пожертвувати гонорар Україні. Це була його головна умова.